日職》獲大聯盟球探關注的火球男今井達也 7局飆10K助西武6連勝

今井達也。（圖取自西武獅官方社群媒體Ｘ）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅26歲強投今井達也今天在客場先發面對日本火腿，今井達也主投7局狂飆10次三振，沒有失分，幫助西武獅以4比3贏球，西武收下6連勝。根據《日刊體育》報導，這是西武獅自2022年9月12日以來，再度單獨登上太平洋聯盟第二的位置。

今井達也前6局只被敲出3支零星安打，第7局被敲1安、加上自家三壘手外崎修汰守備失誤，讓火腿有著1出局攻占一、三壘的得分機會。今井達也先是三振火腿球星松本剛，面對火腿強打萬波中正，今井達也用154公里的火球，讓萬波站著不動吞三振，化解失分危機。

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西武打線第4局靠洋砲T.奈文（Tyler Nevin）的陽春砲先馳得點，第6局2出局後，火腿右外野萬波中正發生守備失誤，接著西武渡部聖彌敲適時安攻回1分。第7局西武2出局攻占一、二壘，火腿一壘手清宮幸太郎發生「火車過山洞」的守備失誤，讓西武再拿1分，接著西川愛也再敲安為西武追加1分保險分。

火腿第8局靠洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的三分砲，追至1分差。西武終結者平良海馬第9局讓火腿打線3上3下，順利關門守成，幫助西武收下6連勝。平良海馬收下本季第7次救援成功。

總計今井達也此戰主投7局用119球，只被敲4安，沒有掉分，賞10次三振，丟3次保送、1次觸身球，摘本季第3勝，賽後防禦率為0.59。

此外，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）近日指出，今井達也進期獲得美職球探關注，有機會成為下一為挑戰大聯盟的日本好手。

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