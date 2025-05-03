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專欄》詹皇的末日到了嗎？

2025/05/03 16:52

詹姆斯。（資料照，美聯社）詹姆斯。（資料照，美聯社）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

洛杉磯湖人隊詹皇詹姆斯在G 5對上明尼蘇達灰狼的比賽中，在末節剩下8分39秒的時候，與灰狼後衛迪文森佐相撞，倒地後痛苦難耐，雖然繼續比賽，但比賽後經檢查，發現膝蓋內側副韌帶受傷。終於確定詹皇詹姆斯必須至少休息四至六周。

詹姆斯的輝煌紀錄自不必多說。自Michael Jordan之後，詹皇應該是最偉大的球員。但是美人遲暮，再偉大的球員也很難抵擋過年齡的折磨。自2018年之後，詹皇越接近35歲的天花板，受傷也就不是什麼稀奇的事情，一下子腳踝扭傷，一下子髖關節受傷，一下子肌腱發炎，少則休息一兩個禮拜，多則休息二十多場比賽，而在四十高齡的時候，又因為一個撞擊造成膝蓋內側副韌帶受傷。這未必是一個終點，但可以肯定的是，離終點越來越近了。

膝關節的韌帶可以分為四大＂組＂，即前十字韌帶、後十字韌帶、內側副韌帶、外側韌帶。為什麼叫四組呢？因為他們都不是單獨作用的，治療也不能只考慮個別的角色。這四組韌帶只有叫做韌帶共同點。但他們的物理行為和生物行為真的很不一樣。以內側副韌帶為例，他其實只是關節囊增厚而已，就好像把棉被折厚一點，本質仍然是棉被。而其他三組韌帶，基本上就像是一條粗壯的繩索，耐操性絕對好很多。

而在生物行為上面，其他三組韌帶一旦受傷，基本上也以重建手術為主。縫合基本上效果不大。也就是必須以其他的組織代替原來的韌帶。但其他組織種進去之後，到底會不會長成原來的韌帶，則是另一個大問題。雖然現在已經沒有人用傳統手術做韌帶重建，但是關節鏡十字韌帶重建手術仍然充滿挑戰。前十字韌帶重建手術的癒合十分不好。至今仍充滿不確定性。後十字韌帶重建手術的癒合好很多，但是韌帶本身複雜的結構，造成恢復韌帶生物力學十分困難。對手術技術的挑戰是一個巨大的門檻。沒有辦法做到手術快速、雙股韌帶重建，恢復往往是一個巨大的悲劇。

外側韌帶則往往必須和後十字韌帶一起治療。只考慮外側韌帶的治療效果絕對是不可能良好。而內側副韌帶是恢復最好的條韌帶。本身就不是一個強有力的結構，只要前十字韌帶沒有受傷，半月板也正常，基本上只要保護六周，再開始訓練之後，三個月即可以正常運動。除非是合併膝關節脫臼，否則內側副總韌帶幾乎不用手術。

而這也正是問題所在，內側副韌帶的受傷，往往是因為膝關節內側肌肉的神經反射速度變慢，在落地時不足以支撐巨大的力量才會受傷。反射速度越慢，前十字韌帶和內側半月板受傷的程度就越嚴重。而年齡絕對是神經反射速度的天敵。反射速度變慢之於腳踝也是一樣的，這也是為什麼近六七年來，詹姆斯腳踝一再受傷的原因。

反射速度的變慢會造成肌肉收縮和衝擊力量之間的時間差，簡單地說，肌肉是吸收衝擊力量的主要結構，但肌肉只有收縮一個功能，所以在衝擊力量到達時肌肉沒有收縮，就只好由關節承受這種力量，在膝關節如是，踝關節也如是，髖關節也如是。所以在2018年之後，詹姆斯的左髖關節就一直有問題。最有可能的是髖關節已經產生夾擊症候群，或者是髖關節的唇盂已經破裂。雖然這都可以使用關節鏡手術輕易的治療，但是神經反射變慢這件事情才是問題的根源。改善不了則旦旦而伐之，下次受傷很快就會來了。

詹皇的偉大已經不需要再證明什麼了！這次的受傷會很快地恢復正常。但是是否也該考慮角色的轉變？偉大的球員是否該變成偉大的教練？否則哪天在球場上又出現什麼糗事，一代聲名可能就毁於一旦。

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