TPBL》夢想家克服15分落後大逆轉攻城獅 國王封王再等等

馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新竹攻城獅，克服最多落後15分的劣勢，以99：89演出逆轉勝，也讓新北國王無緣提前在例行賽封王。

TPBL例行賽進入最後階段，攻城獅今只要擊敗夢想家，就能讓國王確定在例行賽封王，夢想家則要力拚3連勝，拉開與第3名高雄海神之間的差距。

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夢想家開賽氣勢不俗，打出7：0的攻勢，不過攻城獅的反擊來得很快，夢想家靠貝奇單節獨攬10分，帶著26：23的些微優勢進入次節，但夢想家第二節進攻大當機，被對手打出30：14的攻勢，攻城獅打完前兩節取得53：40領先，努利攻下全隊最佳12分，夢想家洋將霍爾曼上半場11投0中，手感慘淡。

霍爾曼易籃後逐漸找回手感，單節獨攬8分，攜手馬建豪和林俊吉追分，不過攻城獅也有高國豪、努利輪番輸出，帶著77：70進入第四節，決勝節火力沒有停歇，拉出10：2的小高潮，再讓領先回到雙位數，不過夢想家在林俊吉、馬建豪相繼得手下，在倒數2分32秒追到只剩2分差，接著張宗憲上籃得手扳平戰局，霍爾曼再放進超前分，也讓地主球迷沸騰，最後乘著氣勢以10分差收下勝利。

夢想家靠末節拉出一波27：2的高潮演出逆轉勝，馬建豪繳全隊最高23分，霍爾曼14分都集中在下半場，貝奇挹注15分、16籃板，林俊吉12分，高柏鎧11分、2阻攻。

攻城獅全隊最佳為努利20分，薛斯基挹注17分、米克獅進帳15分，高國豪貢獻本土最佳14分。

夢想家洋將霍爾曼。（夢想家提供）

林俊吉。（TPBL提供）

貝奇。（夢想家提供）

攻城獅高國豪。（TPBL提供）

努利。（TPBL提供）

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