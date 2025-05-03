晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》夢想家克服15分落後大逆轉攻城獅 國王封王再等等

2025/05/03 17:05

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新竹攻城獅，克服最多落後15分的劣勢，以99：89演出逆轉勝，也讓新北國王無緣提前在例行賽封王。

TPBL例行賽進入最後階段，攻城獅今只要擊敗夢想家，就能讓國王確定在例行賽封王，夢想家則要力拚3連勝，拉開與第3名高雄海神之間的差距。

夢想家開賽氣勢不俗，打出7：0的攻勢，不過攻城獅的反擊來得很快，夢想家靠貝奇單節獨攬10分，帶著26：23的些微優勢進入次節，但夢想家第二節進攻大當機，被對手打出30：14的攻勢，攻城獅打完前兩節取得53：40領先，努利攻下全隊最佳12分，夢想家洋將霍爾曼上半場11投0中，手感慘淡。

霍爾曼易籃後逐漸找回手感，單節獨攬8分，攜手馬建豪和林俊吉追分，不過攻城獅也有高國豪、努利輪番輸出，帶著77：70進入第四節，決勝節火力沒有停歇，拉出10：2的小高潮，再讓領先回到雙位數，不過夢想家在林俊吉、馬建豪相繼得手下，在倒數2分32秒追到只剩2分差，接著張宗憲上籃得手扳平戰局，霍爾曼再放進超前分，也讓地主球迷沸騰，最後乘著氣勢以10分差收下勝利。

夢想家靠末節拉出一波27：2的高潮演出逆轉勝，馬建豪繳全隊最高23分，霍爾曼14分都集中在下半場，貝奇挹注15分、16籃板，林俊吉12分，高柏鎧11分、2阻攻。

攻城獅全隊最佳為努利20分，薛斯基挹注17分、米克獅進帳15分，高國豪貢獻本土最佳14分。

夢想家洋將霍爾曼。（夢想家提供）夢想家洋將霍爾曼。（夢想家提供）

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

貝奇。（夢想家提供）貝奇。（夢想家提供）

攻城獅高國豪。（TPBL提供）攻城獅高國豪。（TPBL提供）

努利。（TPBL提供）努利。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中