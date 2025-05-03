中職》徐若熙若以小聯盟合約加盟美職 葉總：如果有意義就值得

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕大聯盟官網資深記者Jon Morosi發文，認為徐若熙若挑戰美職，狀況將與佐佐木朗希相同，只能以業餘球員身份簽小聯盟合約，味全龍總教練葉君璋認為，簽約金只是價碼，如果有意義就值得。

葉君璋指出，他無法代表球團或徐若熙發言，但他個人的想法，去美職有挑戰性與代表性，或許有另一個意義，「要不要做第1個人？影響到底會多大？簽約金是一個價碼，如果大家都覺得非常好，做這件事就值得。」

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中職直接輸出美職的前例是倪福德，但他因為母隊和信鯨解散，在特別選秀會後選擇挑戰美職，葉君璋認為，若以中職旅外自由球員身份前進美職，站在球團對球團、聯盟對聯盟的立場，徐若熙將是中職第1人。

葉君璋表示，徐若熙能否成為中職從選秀培養出來、行使旅外資格轉戰美職的第1位球員，目前還言之過早，「把該做的先做好，只要時機成熟，自然就會產生」。

徐若熙今天桃園先發對樂天桃猿，照例吸引多支國外職棒球隊的球探到場觀看，還傳出有大聯盟球團高層親自來台，葉君璋說：「也許日職也在關心，他自己要扛得住輿論，不論正面或負面，能否保持保持雲淡風輕做自己，這蠻重要的。」

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