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中職》今年重獲一軍機會 范柏絜隨時準備「讓教練敢用」

2025/05/03 17:31

范柏絜。（資料照，記者王藝菘攝）范柏絜。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將後援投手范柏絜，2018年選秀會第7輪被樂天桃猿指名，但前年底未被猿隊放在保護名單內。去年，范柏絜通過富邦悍將測試後入隊，但僅1場一軍出賽，今年在球隊傷兵多的狀況下，范柏絜再獲一軍機會，連同昨天，出賽2場、2.1局無失分。

范柏絜近兩年在富邦二軍出賽不少，去年二軍後援出賽38場、40局，防禦率3.15，但去年1場出賽中繼2局、失3分，沒能把握僅有機會。

今年重獲一軍機會，范柏絜自評：「進步最多應該是面對打者應變能力，把自己優勢盡量放大，想辦法讓對方看不到弱點，對決打者的企圖心也要更強烈。在二軍也一樣，不能因為面對一軍或二軍打者，讓自己心態不同，面對一軍打者是更好的磨練。」

去年只得到1場一軍出賽機會，范柏絜認為心情不受影響，反倒覺得是自己沒把握機會，「上來那一場沒能把握，表現沒到不好，但還能再好，這點比較可惜。」

范柏絜說，自知自己不是速球派投手，但也不能光靠投給對手打的策略面對打者，他說：「要善用自己優勢，讓打者打出他們不想打的球，這樣就成功了。」

范柏絜說，春訓時教練就有提點，開季後反而沒有特別多說，他自己則是有目標：「自己要隨時準備好拿出表現，要給教練信任，教練才敢用。」

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