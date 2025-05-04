專訪》低潮獲林志傑打氣 盧峻翔向他看齊也想成為暖心學長

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／專訪〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔近兩年無論國內職籃或是國際賽皆有不俗表現，被「野獸」林志傑看好成為接班人。提到和林志傑的互動，盧峻翔透露，其實兩人除了場上會碰到，私下沒有太多機會接觸，但傑哥觀察到他狀況不好還主動關心，令他又驚又喜，讓他決定自己也該用同樣心態去對待未來的學弟。

盧峻翔在2022-23球季時只打了半季好球，原本上半季亮眼表現讓他成為年度MVP熱門人選，但下半季陷入低潮，「那時候對自己很沒自信，投籃投不進，處理球的方式也很不好。當時傑哥在比賽罰球時，主動走到我旁邊鼓勵我，叫我不要太在意外界想法，繼續調整自己、專注在自己身上。」

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盧峻翔回想當初林志傑的鼓勵感觸良多，畢竟兩人年紀相差15歲，除了球場外，私下不太有機會接觸，這位大學長仍注意到自己的情況，願意鼓勵、提點，令他相當感動，「經過這件事後，我會開始思考，未來是不是該用同樣的心態去面對我的學弟。」

被譽為林志傑接班人，盧峻翔認為，這和拿到個人獎項一樣，是很大的肯定，「對我來說，可能沒有特別設定要去拿什麼獎項，但我很熱愛籃球，在這條路上努力去做正確的事情、努力往前走，這些東西才有機會到自己身上來。」如同被媒體、球迷封為「夜王」，盧峻翔很開心自己的特質能被看見。

對於近年台籃負面新聞不斷，盧峻翔認為，或許他不一定能夠決定或改變什麼，但他會一直保持正確的心態、做正確的事，不被這些負面聲浪影響，「如果不是只有我一個人，而是大家都往正確的方向在努力，環境才會跟著變好，當然也是希望台灣籃球的發展可以更蓬勃。」

至於先前有球迷討論，現在的盧峻翔若對決巔峰時期的林志傑，誰會勝出？盧峻翔笑說：「當然是傑哥比較厲害。」他認為，林志傑對於台灣籃球員而言是個標竿，自己會朝他的方向繼續努力，有朝一日成為扛起台籃門面的人。

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

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