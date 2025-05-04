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專訪》黃色笑臉背後有故事 盧峻翔刺青祕密大公開

2025/05/04 07:09

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／專訪〕桃園領航猿球星盧峻翔左手的「包手刺青」成為他的一大特色，球隊還特別以他的刺青圖樣做成袖套，成為周邊商品，獲得球迷熱烈討論，這次接受專訪，盧峻翔也大方分享對於自己有特殊意義的刺青。

盧峻翔手臂上的刺青記錄著他的人生，背後都有不同故事和意義，他透露，最新的刺青是左上臂的盾牌和黃色笑臉，這是他在低潮中鼓勵自己的方式，「把笑臉刺在盾牌上，是希望我在低潮時能帶著微笑抵擋一切。」至於左前臂上的面具則是他對於人性的體會，「過去我在友情上花很多心思，覺得用心對待別人，獲得的回應卻讓我感到心灰意冷，好像每個人都戴著面具，才會有感而發的選擇這圖案。」

最有趣的是手臂內側紅色箭頭的刺青，盧峻翔笑說：「這是希望我的股票能漲停！」他透露，當初是看著隊友們投資股票，自己也想學習，後來在刺青時想到或許可以刺上去，希望股票長紅。

盧峻翔不諱言，起初家人不能接受他刺青，哥哥盧捷閔也沒有刺青，「但當時就是小屁孩，有點先斬後奏的感覺，已經刺了家人也沒辦法。」他透露，左手臂的刺青雖是由不同的刺青師完成，但風格都很相近，而整個手臂刺青大約花費為10萬元。至於未來還有沒有想要嘗試的刺青圖樣？他說：「要有好的想法才會再去刺青了，但可能選擇刺在背部。」

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）盧峻翔專訪。（記者廖振輝攝）

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