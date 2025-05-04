專訪》卡米諾斯樂觀執教帶出更好的他 盧峻翔學英文與卡總有關

盧峻翔與教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕桃園領航猿球星盧峻翔近兩年持續成長，這季完成年度MVP連霸，外界認為，總教練卡米諾斯扮演重要角色。盧峻翔坦言，自己是不太受控的球員，但卡總的執教方式很樂觀、不拘謹，給他很多空間，能在他麾下打球其實很開心。

卡米諾斯在2022-23球季接手領航猿，球隊在下個賽季就衝上例行賽第1，陣中年輕球員成長有目共睹。盧峻翔表示，卡總是他生涯中第1位外籍教練，執教方式和他過往接觸的教練很不一樣，「從小我們接受到的訓練方式比較沒能獲得這麼多支持，加上我又是那種不太受控、不太拘謹的球員，但他執教的方式不那麼的拘謹，很樂觀也很會鼓勵我，在我低潮時不是罵我，而是用他的方式激勵我，讓我知道他很了解我的個性，能讓他帶，我覺得滿開心的。」

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合作進入第3年，盧峻翔認為，卡總給他越來越多空間，「剛開始他給我很多建議，但現在彼此越來越熟悉，不會像在帶小朋友一樣跟我說很多，畢竟我們一路走來經歷很多，也一起成長，未來還是要繼續一起努力。」

盧峻翔這季在東超表現亮眼，多次在賽後受訪，他鼓起勇氣用英文回答，令不少球迷印象深刻。回憶自己開始學英文的契機也和卡米諾斯有關， 「他是個很愛聊天的教練，我也想好好跟他講我的想法，加上洋將人都很好，想去聊天時發現自己做不到，才會想說要學英文，希望對生活有幫助。」

受到英文老師的鼓勵，盧峻翔在東超以英文受訪，但他坦言，訪問時講英文還是很難，有時也有點挫敗，但如同他在場上的精神，不會害怕去嘗試，「當然我現在還是沒有很優秀，但出國點餐可以講得正確，這讓我比較有成就感。」

盧峻翔。（記者廖振輝攝）

盧峻翔。（記者廖振輝攝）

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