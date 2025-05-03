中職》兄弟惡夢5連敗 「地獄級完投敗」寫33年紀錄

中信兄弟吞5連敗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟王政順今在5局下發生致命傳球失誤，失掉2分，加上打線連續9場擊出雙殺打，瓦解趕上比分的機會，終場以1：2輸給台鋼雄鷹，苦吞相隔657天的5連敗，勝率回到5成。

中信推派強投羅戈，前4局威風八面，只被敲2支零星安打，5局下被守備連累，藍寅倫敲安並盜上二壘，杜家明的三壘滾地球造成王政順傳球失誤奉送1分，林家鋐補上適時安打，單局攻下2分。

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羅戈賽前得分援護率只有1.06分，排名全聯盟後段班，今只在7局上獲得打線支援，王政順四壞串聯江坤宇安打，攻佔一三壘，岳東華用雙殺打送回破蛋的1分。

羅戈完投8局僅被敲4支安打，無四壞，失掉2分都是非自責分，吞下地獄等級的悲情敗投。數據顯示，兄弟前一位完投8局無自責分、且被敲4安以內的敗戰投手，已要追溯至1992年7月19日的尼洛。

台鋼先發投手吉田一將今先發5.2局僅被敲5支安打，送出5次三振，無失分，雖然6局途中拇指抽筋退場，但靠鐵牛棚守下勝利，奪下本季首勝。

台鋼雄鷹重返澄清湖球場出戰來襲的中信兄弟，吸引多達11299人進場，寫下本季澄清湖第2多觀眾紀錄。

中信兄弟先發投手羅戈。（記者李惠洲攝）

台鋼先發投手吉田一將。（記者李惠洲攝）

台鋼林家鋐一壘安打1分打點。（記者李惠洲攝）

中信兄弟守備失誤掉分。（記者李惠洲攝）

台鋼戰勝兄弟。（記者李惠洲攝）

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