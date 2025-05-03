中職》林子豪本季第5轟暫居聯盟榜首！獅隊送富邦主場5連敗

林子豪。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊今天上演團隊單局3轟，包括陳鏞基2局開轟、5局邱智呈和林子豪都開轟，終場7:2勝富邦悍將，獅隊3連勝，富邦則是近期2連敗、主場5連敗。

獅隊陳鏞基2局上從張奕手中擊出陽春砲，先馳得點。2局下，獅隊洋投蒙德茲單局2保送、陳真敲安，造成滿壘，但富邦該半局僅靠孔念恩滾地球拿到1分。

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3局上，陳重羽擊出二壘安打，林佳緯的內野高飛球，造成富邦游擊手池恩齊失誤，獅隊又添1分。富邦4局更換守備，由葉子霆代替池恩齊守游擊。

獅隊連續數個半局都有得分進帳，4局靠著林子豪保送、蘇智傑敲安，和林靖凱高飛犧牲打得到1分。

5局上，陳聖平三壘安打後，林佳緯高飛犧牲打再拿分數，獅隊上演單局2轟，包括邱智呈本季首轟，和林子豪獨居聯盟最多的本季第5轟，一舉將比分拉開。

富邦直到8局才又有攻勢，代打王勝偉從胡智爲手中開轟，陽春砲追回1分，這是王勝偉本季首轟。

蒙德茲5局用90球，被擊出3安打、2次四壞、7次三振，失1分，拿下本季首勝。邱智呈單場雙安皆是長打，包括本季首轟，拿下單場MVP。

張奕。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）

蒙德茲。（記者林正堃攝）

邱智呈。（記者林正堃攝）

陳鏞基。（記者林正堃攝）

池恩齊失誤。（記者林正堃攝）

王勝偉開轟。（記者林正堃攝）

統一獅獲勝。（記者林正堃攝）

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