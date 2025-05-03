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TPBL》特攻破紀錄分差遭國王血洗 曾文鼎：不是職業球隊該有的內容

2025/05/03 20:59

中信特攻今以76：121不敵新北國王。（記者廖振輝攝）中信特攻今以76：121不敵新北國王。（記者廖振輝攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今以76：121不敵新北國王，寫下聯盟史上最大分差紀錄，40歲老將曾文鼎表示，會再找時間集合球隊喊話，希望大家可以在最後2場比賽重新振作。

曾文鼎今上場12分鐘攻下2分，他賽後表示，週日在高雄延長賽不敵海神，週二在桃園面對雲豹又從領先打到輸球，「這禮拜對我們來說很困難，今天我們真的打得非常非常糟，我們還有兩場比賽，我應該會找時間把大家集合在一起，好好聊一下。」

曾文鼎提到，比賽本來就有輸有贏，但輸成這樣太不應該，「接下來兩場比賽對我們來說很重要，我們還有機會證明自己，就看大家如何把想說的話說出來，大家一起努力把問題解決，最後兩場球要打得像鬥士一樣，不能像今天一樣，對手想幹嘛就幹嘛。」

特攻吞下3連敗後，僅領先雲豹半場勝差，兩隊要競爭最後一張挑戰賽門票，特攻剩下2戰，將在10日在主場對決雲豹、11日交手戰神。

曾文鼎指出，今天團隊開局就不在狀況內，完全沒有團隊合作的概念，打得很不像一個職業球隊該有的內容，「我的隊友被欺負、被單打了，沒有人願意去幫忙，場上有空檔出來，沒有人願意去多做一個輪轉去撲防，在進攻上的連結也不夠好，我會找時間讓大家好好聊一下，也會把球員的反饋反映給教練團。」

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