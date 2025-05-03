晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動舞蹈》16歲李婕語拉丁舞全勝封后 期許突破瓶頸享受比賽

2025/05/03 22:00

李婕語（中）。（大會提供）李婕語（中）。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第24屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽在台北體育館落幕，年僅16歲的李婕語展現潛力， 熱情奔放的拉丁舞五首曲目皆受到評審肯定，順利拿下青年女子單人組金牌。銀牌由耕莘健康管理專科學校林芯妤獲得，銅牌為台北私立康寧大學（五專部）陳芝妤。

李婕語以一身充滿野性魅力的黑金戰袍出賽，繼去年12月中正盃再度於紅館施展華麗舞姿，森巴、恰恰恰、倫巴、鬥牛舞、捷舞全都領先群芳，「其實今天只有發揮7成，許多地方沒有做好。」領獎後李婕語自認有些技術動作的細節還差一些，尤其近5個月沒參與大型比賽，感覺陷入瓶頸，「不知道怎麼呈現會更好，讓水準有點停滯。其實在場上多半是來自心裡的恐懼，只要能跨過去，就能享受比賽，享受音樂。」

李婕語10歲時受到父親影響接觸舞蹈，笑說前兩年懵懵懂懂，根本不知道在幹嘛，「剛開始練的時候很辛苦，其實第2年就想放棄，後來發現自己越來越有興趣，反而是爸爸現在沒跳了。」相較台灣家長普遍希望孩子升大學，母親原本要她讀護理，但李婕語堅持跳舞並想走文、法之類科系，「感謝媽媽尊重支持，相信舞蹈選手比一般人更能吃苦，我會兼顧夢想和學業。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中