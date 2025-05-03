運動舞蹈》16歲李婕語拉丁舞全勝封后 期許突破瓶頸享受比賽

李婕語（中）。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第24屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽在台北體育館落幕，年僅16歲的李婕語展現潛力， 熱情奔放的拉丁舞五首曲目皆受到評審肯定，順利拿下青年女子單人組金牌。銀牌由耕莘健康管理專科學校林芯妤獲得，銅牌為台北私立康寧大學（五專部）陳芝妤。

李婕語以一身充滿野性魅力的黑金戰袍出賽，繼去年12月中正盃再度於紅館施展華麗舞姿，森巴、恰恰恰、倫巴、鬥牛舞、捷舞全都領先群芳，「其實今天只有發揮7成，許多地方沒有做好。」領獎後李婕語自認有些技術動作的細節還差一些，尤其近5個月沒參與大型比賽，感覺陷入瓶頸，「不知道怎麼呈現會更好，讓水準有點停滯。其實在場上多半是來自心裡的恐懼，只要能跨過去，就能享受比賽，享受音樂。」

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李婕語10歲時受到父親影響接觸舞蹈，笑說前兩年懵懵懂懂，根本不知道在幹嘛，「剛開始練的時候很辛苦，其實第2年就想放棄，後來發現自己越來越有興趣，反而是爸爸現在沒跳了。」相較台灣家長普遍希望孩子升大學，母親原本要她讀護理，但李婕語堅持跳舞並想走文、法之類科系，「感謝媽媽尊重支持，相信舞蹈選手比一般人更能吃苦，我會兼顧夢想和學業。」

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