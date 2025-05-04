金塊G7決戰快艇、佐佐木朗希拚生涯首勝 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽1場轉播，金塊今在主場與快艇進行G7生死戰，決定誰能挺進次輪，勢必精彩可期，敬請鎖定轉播。

請繼續往下閱讀...

大聯盟有2場轉播，道奇客場面對勇士，道奇派出日籍新星佐佐木朗希掛帥，他將力拚生涯首勝，勇士則由史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）出馬。另一場是洋基隊決光芒，敬請鎖定轉播。

中職方面，台鋼雄鷹在澄清湖球場對上中信兄弟，台鋼由陳柏清先發，兄弟同樣派土投盧孟揚；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，富邦推出力亞士，獅隊派林詔恩；樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍，樂天推劉家翔出馬，味全洋投龍聖先發。

MLB

07：10 道奇 VS 勇士 愛爾達體育2台、東森洋片、華視

10：10 光芒 VS 洋基 愛爾達體育2台D-LIVE

NBA季後賽

07：30 快艇 VS 金塊 G7 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF蘇迪曼盃

14:00 決賽 愛爾達體育3台

日職

12：00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN1

中職

16：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 博斯運動1台、愛爾達體育1台

17：00 統一獅 VS 富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN2

TPBL

14：30 海神 VS 夢想家 緯來體育

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法