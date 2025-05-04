金塊G7決戰快艇、佐佐木朗希拚生涯首勝 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希。（資料照，路透）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA季後賽1場轉播，金塊今在主場與快艇進行G7生死戰，決定誰能挺進次輪，勢必精彩可期，敬請鎖定轉播。
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大聯盟有2場轉播，道奇客場面對勇士，道奇派出日籍新星佐佐木朗希掛帥，他將力拚生涯首勝，勇士則由史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）出馬。另一場是洋基隊決光芒，敬請鎖定轉播。
中職方面，台鋼雄鷹在澄清湖球場對上中信兄弟，台鋼由陳柏清先發，兄弟同樣派土投盧孟揚；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，富邦推出力亞士，獅隊派林詔恩；樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍，樂天推劉家翔出馬，味全洋投龍聖先發。
MLB
07：10 道奇 VS 勇士 愛爾達體育2台、東森洋片、華視
10：10 光芒 VS 洋基 愛爾達體育2台D-LIVE
NBA季後賽
07：30 快艇 VS 金塊 G7 緯來體育、愛爾達體育1台
BWF蘇迪曼盃
14:00 決賽 愛爾達體育3台
日職
12：00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN1
中職
16：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 博斯運動1台、愛爾達體育1台
17：00 統一獅 VS 富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台
17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN2
TPBL
14：30 海神 VS 夢想家 緯來體育