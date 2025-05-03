WTT青少年挑戰賽》陳凱程/鄭元綸、鄭旻修/余奕慶明爭U15男雙冠軍 台灣提前金包銀

陳凱程（右）、鄭元綸擊敗南韓頭號種子，闖進U15男雙決賽。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣兩組人馬陳凱程/鄭元綸、鄭旻修/余奕慶，今晚在2025年WTT曼谷青少年球星挑戰賽U15男雙4強賽，分別擊退南韓、中國組合會師決賽，明天下午3點將爭奪冠軍，台灣隊提前包辦冠、亞軍。

U15混雙決賽，剛奪下全中運國中組混雙冠軍的台南組合余奕慶/郭語瑄先盛後衰，以1:3不敵地主組合普里查亞/薇吉特維莉亞古爾，屈居亞軍。

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日前剛摘下曼谷青少年挑戰賽U15男單冠軍的陳凱程，和鄭元綸在男雙4強賽以3:1（11:7、11:7、9:11、11:6）力退南韓頭號種子馬渶旻/馬渶晙。

台南幫的鄭旻修/余奕慶則以3:2（12:10、8:11、4:11、11:7、11:5）逆轉中國組合周凱恩/陳逸舟，搶下決賽門票。

U15混雙賽事，余奕慶/郭語瑄在8強賽以直落三解決周妤霏和日本小將丹波颯音的跨國組合，4強再以3:2擊退中國組合周凱恩/劉子菱。

泰國組合普里查亞/薇吉特維莉亞古爾則在4強賽以3:2扳倒日本的山田創介/松島美空，展現奪冠實力。

面對擁有主場優勢的泰國組合，余奕慶/郭語瑄首局以11:7先馳得點，但次局10:9聽牌下連丟3分，10:12讓出，第3、4局也都在8:7、9:8領先下遭逆轉，8:11、9:11連丟兩局，和冠軍擦身而過。

郭語瑄（右）、余奕慶在U15混雙決賽遭泰國組合逆轉，屈居亞軍。（取自WTT官網）

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