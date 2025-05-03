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蘇迪曼盃》安洗瑩24連勝！南韓激戰5點險勝印尼 明與中國爭冠

2025/05/03 23:23

安洗瑩。（資料照，法新社）安洗瑩。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽4強戰，南韓激戰5點以3：2擊敗印尼，驚險闖進決賽，明日將與衛冕軍中國爭霸。

被視為奪冠熱門的南韓，今日第一點混雙派出2023年世錦賽金牌徐承宰／蔡侑玎，他們以21：10、21：15擊敗費南迪夏（Dejan Ferdinansyah）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），助隊先馳得點。

不過南韓第二點男單趙建曄以21：16、8：21、8：21遭法漢（Alwi Farhan）逆轉，雙方1：1平手，本屆南韓男單一勝難求。

第三點女單，南韓由世界球后安洗瑩出馬，她穩定發揮以21：18、21：12橫掃瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），幫助球隊聽牌，安洗瑩本季拉出24連勝，保持不敗金身。

徐承宰兼項第四點男雙，和金元浩搭檔，但他們以18：21、21：13、23：25輸給菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana），形成2：2平手。

來到決勝第5點女雙，南韓由世界排名第3的「李白組合」白荷娜／李紹希把關，她們陷入一番苦戰，但最終頂住壓力，激戰3局以21：10、18：21、21：15拍下普拉提亞（Amallia Cahaya Pratiwi）／拉瑪丹蒂，南韓有驚無險晉級決賽。

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