晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》最棒生日禮物！球后莎巴蓮卡擊敗高芙笑擁馬德里第3冠

2025/05/04 07:09

世界球后莎巴蓮卡勇奪第3座馬德里網賽女單冠軍。（法新社）世界球后莎巴蓮卡勇奪第3座馬德里網賽女單冠軍。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）以6：3、7：6（7：3）擊敗美國第4種子高芙（Coco Gauff），笑擁第3座馬德里網賽女單冠軍，堪稱最棒的生日禮物。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽在西班牙首都舉行，5年來4闖決戰的莎巴蓮卡，4：1強勢開局，從21歲高芙手中搶得首盤。次盤白俄羅斯頭號種子又頂住壓力化解盤末點，硬是把戰線逼進搶7，最終準壽星從3：3連下關鍵4球，激戰1小時39分鐘直落二出線。

5月5日將滿27歲的莎巴蓮卡，自2021年、2023年以來第3度掄元，不但提前用金盃慶生，也追平捷克左手拍科維托娃（Petra Kvitova）紀錄，並列賽史最多3冠后，「每次來到馬德里，在這座美麗的球場比賽，我都感到非常興奮，」她在獲勝後說：「我不知道，就是喜歡這座球場，享受球迷的支持，我想這就是秘訣。」

莎巴蓮卡繼布里斯本、邁阿密後，本季第3冠、職業生涯第20冠到手，也是史上第2位同年包辦邁阿密硬地、馬德里紅土雙料金盃的球星，不讓2013年美國天后小威廉絲（Serena Williams）專美於前。莎巴蓮卡本季戰績31勝5負，勝場數同樣領先群芳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中