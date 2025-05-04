網球》最棒生日禮物！球后莎巴蓮卡擊敗高芙笑擁馬德里第3冠

世界球后莎巴蓮卡勇奪第3座馬德里網賽女單冠軍。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）以6：3、7：6（7：3）擊敗美國第4種子高芙（Coco Gauff），笑擁第3座馬德里網賽女單冠軍，堪稱最棒的生日禮物。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽在西班牙首都舉行，5年來4闖決戰的莎巴蓮卡，4：1強勢開局，從21歲高芙手中搶得首盤。次盤白俄羅斯頭號種子又頂住壓力化解盤末點，硬是把戰線逼進搶7，最終準壽星從3：3連下關鍵4球，激戰1小時39分鐘直落二出線。

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5月5日將滿27歲的莎巴蓮卡，自2021年、2023年以來第3度掄元，不但提前用金盃慶生，也追平捷克左手拍科維托娃（Petra Kvitova）紀錄，並列賽史最多3冠后，「每次來到馬德里，在這座美麗的球場比賽，我都感到非常興奮，」她在獲勝後說：「我不知道，就是喜歡這座球場，享受球迷的支持，我想這就是秘訣。」

莎巴蓮卡繼布里斯本、邁阿密後，本季第3冠、職業生涯第20冠到手，也是史上第2位同年包辦邁阿密硬地、馬德里紅土雙料金盃的球星，不讓2013年美國天后小威廉絲（Serena Williams）專美於前。莎巴蓮卡本季戰績31勝5負，勝場數同樣領先群芳。

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