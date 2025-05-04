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MLB》11轟、打擊率0.432！賈吉升堂炸裂寫紀錄比肩兩大傳奇神獸

2025/05/04 08:23

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基看板球星「法官」賈吉（Aaron Judge）開季繳出超狂打擊成績，今天對戰光芒敲出本季第11轟，連續13場敲安，可惜球隊以2：3惜敗，不過賈吉再度寫下多項驚人紀錄。

賈吉今天4打數2安打，貢獻1分打點，他在首局首打席就從光芒29歲右投里特爾（Zack Littell）手中敲出右外野陽春砲，本季第11轟出爐，目前暫居聯盟第2多，他生涯在首局共累積71轟，已經追平傳奇洋基隊長基特（Derek Jeter）並列隊史第2多。賈吉賽後打擊率升至0.432，上壘率和長打率是驚人的0.520、0.792，OPS1.312勇冠群雄。

據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟歷史上只有3位在賽季前33場繳出10轟以上和打擊率0.430的鬼神成績，分別是1932年的名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）、1959年傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）和今天的賈吉。

此外，近80年以來，在賽季前33場的最高打擊率，賈吉排名第7，高居第一的是1994年的洋基名將歐尼爾（Paul O'Neill），當時他繳出0.473的驚人打擊率。

洋基「法官」賈吉敲出本季第11轟。（法新社）洋基「法官」賈吉敲出本季第11轟。（法新社）

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