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MLB》4安猛打賞、雙響砲灌7打點 太空人外野手大爆發寫隊史超狂紀錄

2025/05/04 10:14

梅耶斯。（路透）梅耶斯。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天以8：3大勝白襪，中止近期的2連敗。28歲先發中外野手梅耶斯（Jake Meyers）繳出4安猛打賞，包括單場雙響砲，13壘打數和7打點追平太空人隊史紀錄，同時他也創下了隊史第一人的偉業。

梅耶斯在開季前30場一轟難求，本季首轟遲遲沒有開張，但今天對戰白襪時打擊火力大爆發，擔任第9棒中外野手的他，3局上首打席敲出左外野陽春砲，本季首轟出爐，第4局再擊出帶有2分打點的中外野三壘安打，6局上則是敲出左外野3分砲，第8局最後打席則是擊出中外野二壘安打，打回球隊的第8分。梅耶斯此役4打數4安打，包含2支全壘打，進帳7分打點，打擊率升至0.295。

梅耶斯繳出生涯代表作，單場合計有13壘打數和7分打點追平了太空人隊史紀錄，同時他也是隊史首位以第9棒達成此項壯舉的球員，過去125年以來也只有2015年紅襪外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）比他還多，當時他締造了第9棒14壘打數的大聯盟單場紀錄。

梅耶斯單場繳出2轟、1支三壘打和2支二壘打，成為自隊史2012年以來的第一人。梅耶斯賽後也直呼自己的表現十分不可思議，許多努力在今天有了回報，很高興能在比賽中完整展現出來，真的很享受這一刻。

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