MLB》4安猛打賞、雙響砲灌7打點 太空人外野手大爆發寫隊史超狂紀錄

〔體育中心/綜合報導〕太空人今天以8:3大勝白襪,中止近期的2連敗。28歲先發中外野手梅耶斯(Jake Meyers)繳出4安猛打賞,包括單場雙響砲,13壘打數和7打點追平太空人隊史紀錄,同時他也創下了隊史第一人的偉業。

梅耶斯在開季前30場一轟難求,本季首轟遲遲沒有開張,但今天對戰白襪時打擊火力大爆發,擔任第9棒中外野手的他,3局上首打席敲出左外野陽春砲,本季首轟出爐,第4局再擊出帶有2分打點的中外野三壘安打,6局上則是敲出左外野3分砲,第8局最後打席則是擊出中外野二壘安打,打回球隊的第8分。梅耶斯此役4打數4安打,包含2支全壘打,進帳7分打點,打擊率升至0.295。

梅耶斯繳出生涯代表作,單場合計有13壘打數和7分打點追平了太空人隊史紀錄,同時他也是隊史首位以第9棒達成此項壯舉的球員,過去125年以來也只有2015年紅襪外野手布萊德利(Jackie Bradley Jr.)比他還多,當時他締造了第9棒14壘打數的大聯盟單場紀錄。

梅耶斯單場繳出2轟、1支三壘打和2支二壘打,成為自隊史2012年以來的第一人。梅耶斯賽後也直呼自己的表現十分不可思議,許多努力在今天有了回報,很高興能在比賽中完整展現出來,真的很享受這一刻。

