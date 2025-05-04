MLB》6局優質先發卻無火力支援 菅野智之悲情吞敗止3連勝

菅野智之。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的歲前日職央聯MVP、35歲日本右投菅野智之，今天在主場迎戰皇家，繳出6局失2分的優質先發，但卻等不到球隊的火力支援，終場以0：4遭到完封，菅野苦吞本季第2敗，無緣個人的4連勝。

菅野智之和皇家27歲左投布比克（Kris Bubic）前3局展開激烈的投手戰，互不讓對手越雷池一步，第2局更是因雨暫停近1個小時，兩隊仍繼續讓先發投手續投，皇家在4局上率先突破菅野的封鎖，印帝亞（Jonathan India）的長打和M.賈西亞（Maikel Garcia）適時安打串聯，幫助皇家先馳得點。

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菅野智之第5局再度出現狀況，被小比吉歐（Cavan Biggio）敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，皇家取得2：0領先，菅野智之此役主投6局用79球，被敲4支安打失2分，包括1發陽春砲，另有4次三振和2次保送，防禦率升至3.00。

伊斯貝爾（Kyle Isbel）、帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）8局上接力開轟進帳2分，皇家取得4：0領先。金鶯此役雖然敲出6支安打，但都太過於零星和分散，遭到皇家投手群有效壓制，最終以0：4遭到完封，中斷2連勝。布比克主投5局無失分，收下本季第3勝，繳出優質先發的菅野悲情吞下第2敗。

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