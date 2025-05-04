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NBA季後賽》金塊締G7史上首見紀錄淘汰快艇 準決賽挑戰雷霆

2025/05/04 10:06

金塊擊敗快艇晉級第2輪。（法新社）金塊擊敗快艇晉級第2輪。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今在西部季後賽首輪第7戰，發揮團隊力量多點開花，以120：101淘汰快艇，將在準決賽對決頭號種子雷霆。

快艇上役在哈登（James Harden）貢獻28分於主場成功延長戰線，兩軍今在丹佛進行殊死戰，快艇首節靠今天被拉上先發的D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）拿下全隊最多7分，帶著26：21些微優勢進入次節。

魏斯布魯克（Russell Westbrook）第二節從板凳殺出，單節挹注10分，加上戈登（Aaron Gordon）也有8分演出，打完上半場取得58：47反超。

易籃後，金塊開局拉出17：3的攻勢擴大領先，帶著29分的領先進入決勝節，末節最多領先35分，不過快艇仍持續緊追比分，在小將K.布朗（Kobe Brown ）持續輸出下，也讓金塊讓已經退場多時的約基奇（Nikola Jokic）再度回到場上，就連J.穆雷（Jamal Murray）也持續留在場上，在最後2分鐘才正式退場。

金塊今成為聯盟史上第一支在G7有6位球員至少拿下15分的球隊，戈登拿下全隊最高22分、布朗（Christian Braun）貢獻21分、約基奇16分、10籃板、J.穆雷挹注16分、小波特（Michael Porter Jr.）15分、魏斯布魯克16分進帳。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）貢獻22分，K.布朗替補拿13分，D.瓊斯拿下12分，哈登只拿7分。

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