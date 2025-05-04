MLB》大谷猛打開轟助威、朗希生涯首勝開胡 道奇跨日大戰奪7連勝

佐佐木朗希和大谷翔平。（本報合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與勇士的比賽原定7點15分開打，但因大雨延後3小時開賽，在當地晚間10點21分開打，鏖戰逾6小時成為跨日大戰。日本二刀流球星大谷翔平繳出3安猛打賞，包含本季第8轟，佐佐木朗希主投5局失3分，道奇終場以10：3大勝勇士，近期拉出一波7連勝，朗希大聯盟生涯首勝終於開胡。

「令和怪物」佐佐木朗希前6場先發一勝難求，大聯盟生涯首勝難產，今天首局就出現狀況，被明星三壘手萊利（Austin Riley）敲安並對歐森（Matt Olson）投出四壞球保送，所幸他在一二壘有人三振掉墨菲（Sean Murphy）化解危機。

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道奇在第2局靠著明星捕手史密斯（Will Snith）的長打開啟攻勢，康佛托（Michael Conforto）在1出局一三壘有人擊出內野滾地球助隊先馳得點，而佐佐木朗希2局下出現亂流，在二壘有人被懷特（Eli White）敲出三壘安打扳平戰局。

首局首打席敲安的大谷翔平，在3局上瞄準勇士先發24歲右投史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）的79英里的紅中曲球，一棒掃向中外野大牆之外，形成陽春砲，幫助道奇取得2：1領先。大谷本季第8轟出爐，擊球初速高達107.3英里（約173公里），飛行距離為415英呎。MVP強打貝茲（Mookie Betts）和T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）該局接力敲安串聯打回第3分。

道奇MVP三連星在第4局齊力發威，大谷翔平敲出本場個人第3支安打，繳出猛打賞，並靠著貝茲的左外野二壘安打，跑回第4分，佛里曼（Freddie Freeman）敲安進帳第5分，T.赫南德茲和史密斯也各打回1分打點，道奇單局灌進4分，取得7：1的大幅領先。

不過，佐佐木朗希4局下再度出現亂流，遭阿爾比斯（Ozzie Albies）陽春砲狙擊，接著再被懷特敲出安打，下一棒艾倫（Nick Allen）擊出左外野二壘打，將差距縮小至3：7落後，所幸朗希及時止血，未讓對手再添分數。

佐佐木朗希前4局投了85球，第5局續投力拚勝投，他投出此役個人首度三上三下。佐佐木朗希先發5局用了98球也創旅美新高，被敲6安失3分，包括一發陽春砲，另有4次三振和2次保送，防禦率為3.86，最快球速為96.7英里（約155.6公里）。

佐佐木朗希以勝投候選人退場，佛里曼8局上砲轟老東家，敲出右外野3分砲，炸裂本季第6轟，道奇終場就以10：3贏球。佐佐木朗希收下大聯盟生涯首勝，主投3.2局失6分的史溫倫巴克苦吞本季第3敗。

大谷翔平此役4打數3安打，包含一發全壘打，貢獻1分打點，保送和三振各1次，賽後打擊率升至0.293，OPS為0.965。

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