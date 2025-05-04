中職》土投先發不到洋投一半 洪總：誰不知中職靠洋投贏球？

台鋼總教練洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹靠新竄起的張誠恩、林詩翔打造鐵牛棚，牛棚防禦率2.68傲視全聯盟，加上先發洋投穩定輸出，最快今晚達陣5成勝率，但總教練洪一中昨天犀利評論，「其實土投就只有誠恩和詩翔比較穩定，再加上洋將，就這樣而已。」

台鋼今年團隊防禦率2.72，全聯盟排名第2，僅次於味全龍（2.06），跟去年墊底的4.14有很大的差別，洪總很清楚關鍵在於洋將的品質，他說去年上一軍第一年，很難有多好的成績，因此土投先發比較多，找找看有無可用之兵，在洋將沒著墨太深，可用即可。

請繼續往下閱讀...

「誰不知道中華職棒是靠洋投？」洪總直言，台灣球隊未充分利用洋將都不會贏，這是制度使然，「眼光放長遠，該改的就要改，不是為了成績覺得稍微有點不利就不改。」

中職規則未規定要找洋砲或洋投，只有規定每隊註冊4人、一軍登錄3人、同時上場2人，幾乎所有球隊都找洋投，且每隊都已熟悉「4洋風火輪」的運作，精算洋將升降15天來調度更多的洋投先發場次搶勝。今年洋投已吃下98場先發，土投先發僅48場，前一次土投吃不到洋投一半先發的失衡現象是1998年，當年洋將先發494場，土投先發136場。

洪總直言，規定就改成跟中職早期一樣，登錄2投2野，或是想玩3投也可，那就是要透過升降，「這樣一週起碼要準備3個本土投手來先發。」

一般認為，中職土投的質與量不足以撐起如此先發輪值，洪總認為問題在資金的運用，「（土投）實力不好是制度造就的，如果需要本土先發，球團就會把錢花下去，把好的高中投手留下來。」

只是本土投手培養需要時間，未必能有好的回報，在現行洋將制度難成勝利的保證。洪總直言，球團把錢都花給洋投，因為可以立竿見影，但如果出好的價碼把好的土投留下來，未來也能培養出好的王牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法