網球》何承叡廣州男雙雨後封王！強勢打下本季挑戰賽第5冠

何承叡（右）與羅米奧斯廣州男雙奪冠。（取自何承叡臉書）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕未受決賽下雨中斷順延影響，何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Christopher Romios）隔天補賽穩紮穩打，照樣以6：3、6：4再挫第2種子美國基爾科夫（Vasil Kirkov）／荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens），頭號種子「台澳聯軍」勇奪廣州南沙男網挑戰賽雙打冠軍，這也是何承叡本季ATP挑戰賽第5座金盃。

25歲、左手持拍的何承叡近況甚佳，與羅米奧斯臨場默契也持續升溫，雖然4月20日釜山決戰惜敗，左右開弓的「台澳聯軍」重振旗鼓，隔週光州就力退基爾科夫／史蒂文斯掄元。挾著南韓挑戰賽1冠1亞的氣勢，何承叡組合本週又過關斬將，不但連續第3站問鼎金盃，更再度擊敗美荷原班人馬，完成連2週「背靠背」奪冠。

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何承叡週一最新世界男雙排名即將再創職業生涯新高，從112來到93席，正式成為繼盧彥勳、李欣翰、彭賢尹、謝政鵬後，史上第5位男雙前百大台將。我國男雙一哥與羅米奧斯接下來轉戰中國江蘇，期許延續近來8連勝狀態與信心，再接再厲爭取佳績。

週六決戰面對基爾科夫／史蒂文斯，何承叡／羅米奧斯開賽雙破壓制，5：1拉開，雖然第7局遭對手回破，首盤依舊到手；次盤「台澳聯軍」又率先破發，2：1領先時當地下雨，導致比賽被迫喊卡。週日再戰兩人力保領先不失，順勢直落二關門，何承叡也收下生涯挑戰賽男雙第8冠。

何承叡（右）與羅米奧斯廣州男雙奪冠。（取自何承叡臉書）

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