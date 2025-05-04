世壯運》用球拍開出一條路！台灣最強桌球阿嬤盧碧春 再披戰袍目標摘金

「台灣最強桌球阿嬤」盧碧春從完全不會打，苦練到拿下全國冠軍、亞運摘銀，目前正在備戰雙北世壯運。（新北體育局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕雙北世界壯年運動會開幕倒數二週，獲封「台灣最強桌球阿嬤」的六旬帕運國手盧碧春，將再披戰袍出賽，目標拿金牌，打球讓她從否定自己到學會自我欣賞；新北市體育局長洪玉玲今表示，她用實際行動告訴大家，運動不只是年輕人的專利，而是一輩子都能參與、享受、突破自己的力量，「運動精神最佳的代言人！」

每逢週六、日，盧碧春夫妻倆都在板橋體育場桌球室與球友們一起練習，「打球讓我從否定自己，到慢慢學會欣賞自己，也讓我認識了很多勇敢的朋友」。她說，起初只是陪先生參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅族打得熱血又開心，「突然覺得，或許我也可以！」一打就是十幾年，用球拍開出一條路。

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一路支持的丈夫和兒子們，是她最大的後盾。除了比賽，盧碧春也將心力放在傳承，希望有朝一日能夠陪伴更多年身障選手走上球桌，「我不是永遠都能站在場上，但只要有人想練，我願意陪他們一起練下去，這份精神不能斷」。

面對即將到來的母親節，她分享，「我們家沒有大排場，就是一家人圍著桌子吃飯、聊聊天。我兒子、兒媳跟孫子們都會來陪我吃晚餐，就是最幸福的時光。」

體育局說，盧碧春從完全不會打，到3年內奪下全國冠軍、2018年亞洲運動會擊敗強敵摘銀，成為「台灣最強桌球阿嬤」，現正備戰世壯運，並以帶回金牌為目標；市府也會持續提供選手訓練資源與友善空間，鼓勵更多銀髮族、身障朋友勇敢踏入運動場，找回自信心，呼籲民眾進場替選手們加油。

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