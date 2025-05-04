MLB》朗希談首勝「令人難忘」 道奇主帥曝續投原因：這場是例外

佐佐木朗希。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天先發對戰勇士，主投5局失3分，靠著強力打線的援護，終場以10：3大勝，勇奪7連勝。佐佐木朗希在出賽7場後終於拿下大聯盟生涯首勝，賽後受訪坦言非常開心。

佐佐木朗希今天先發5局用98球，用球數創旅美新高，被敲6安失3分，包括一發陽春砲，另有4次三振和2次保送，防禦率為3.86，最快球速為96.7英里（約155.6公里）。對於收下大聯盟生涯首勝，朗希表示，首先是覺得鬆了一口氣，真的是太好了，感到很開心，這是令人難忘的首勝，不過他坦言對投球內容不太滿意。他在賽也獲得隊友的熱情祝福，「大家都對我說恭喜，還灑啤酒慶祝，玩得非常高興。」

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今天的比賽延後3小時又6分鐘在晚間10點21才開打，佐佐木朗希對於這樣罕見的情況並沒有慌張，他透露自己就先去吃東西，然後把一些準備工作先完成，後來被告知比賽會進行，所以自己就提早完成一些例行流程，之後隨便到處亂晃等比賽開打。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚球隊在比賽延後開打後仍沒有失去專注力，佐佐木朗希也投得很好，在情緒控制、控球與關鍵時刻都有明顯的進步。

佐佐木朗希在前4局就用了85球，最後仍選擇讓他投滿5局取得勝投資格，羅伯斯坦言，當時確實有點猶豫，不過現在處以10連戰當中，而且自己真的想讓他拿下這場首勝，球隊還握有4分領先，所以就讓他續投，羅伯斯也強調自己平常是不會為了「勝投」去調度投手，但這場是例外。

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