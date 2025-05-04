澎湖羽球王子王柏崴 擺脫腿傷陰霾勇奪全大運公開男子組金牌

王柏崴（右後）勇奪全大運男單金牌，揮別腳傷陰霾。（馬玥芳（王媽）提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕揮別韌帶撕裂傷陰霾，澎湖羽球王子王柏崴繼2023年第二次全排首度封王後，今年在全大運公開男子單打勇奪金牌，大四最後一年，終於奪下全中運和全大運以來的首面金牌，為大學生涯寫下完美句點，接下來將朝向爭取更佳世界排名，並在國際賽事為澎湖爭光。

王柏崴金戰中力戰53分鐘後，以2比1力克同樣來自台北市大的學弟郭冠麟，完成個人全中運及全大運首面金牌紀錄。兒子王柏崴賽事無役不與的王媽，這次雖然未由澎湖前往台北觀戰，但卻隔海在家鄉澎湖為兒子加油打氣，奪冠第一時間，更是率先打電話向兒子祝賀，表達家族為兒子最強後盾的決心。

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去年8、9月時王柏崴腳扭到，導致韌帶撕裂傷，剛開始2個月，腳傷反覆發作，一下好一下又很痛，當時想說為什麼腳都好不了？ 因為一般腳踝撕裂不會那麼久，照理來說應該是半年內就會好，但卻拖了快1年，差不多快8、9個月才好，影響到王柏崴的戰績表現，直到此次全大運勇奪男子公開組個人金牌，才逐漸揮別傷痛陰霾。

日前去歐洲比賽時，王柏崴再嘗試新的打法，打起來出現不太適應的情況，導致歐洲2站都沒有打得很好，一直到現在才調適的比較好，導致世界排名僅70，此次得到金牌的鼓勵，讓王柏崴重拾信心，加上王爸、王媽幕後默默支持，相信未來能在國際大賽大放異彩，為澎湖爭光。

澎湖羽球王子王柏崴（中），勇奪全大運公開男子單打賽金牌。（馬玥芳（王媽提供））

王柏崴揮別腿傷陰霾，勇奪全大運個人公開賽單打冠軍。（馬玥芳（王媽提供））

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