PLG冠軍賽》親守MVP盧峻翔？ 周桂羽：不要讓他那麼猖狂

周桂羽。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕桃園領航猿本土一哥盧峻翔成功蟬聯本季年度MVP，富邦勇士也他列為在總冠軍賽重點看防的球員，其中今年入選防守第一隊的周桂羽也說，必要時自己會想親自守，還笑說：「不要讓他那麼猖狂。」

盧峻翔本季表現出色，僅有1場例行賽得分未達雙位數，場均貢獻17.9分排名聯盟第5，而且是本土球員最高，並外帶4.4籃板、3.1助攻，還率隊在東超聯賽拿下亞軍，能力毋庸置疑。

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周桂羽承認，盧峻翔的得分手段多元，而且場上繳出的數據很漂亮，心理素質也很好，才能從SBL一路走來蛻變PLG的看板球星，「我們想要拿冠軍，一定要守住他。」

近年被教練團賦予守小洋將的周桂羽，不排除冠軍賽會成為主守盧峻翔的人，他說：「現在還不確定誰會守他，畢竟領航猿場上5人不時在變動，但如果到時守他的人，還讓他一直得分，那我想我會自己說我要去守他，把他當洋將守也是我對他最大的respect。」

盧峻翔過去被戲稱為「夜王」，是因為在晚上7點後會有好表現，而有比手錶的慶祝動作，而周桂羽也霸氣表示，不會讓盧峻翔在他面前比出手錶動作，但盧峻翔在一旁聽到後就笑說：「我會在他守住我之前就先比出來。」

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