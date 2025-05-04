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TPBL》「機會是留給準備好的人」海神新人魏莨哲向2位學長看齊

2025/05/04 15:36

海神後衛魏莨哲。（TPBL提供）海神後衛魏莨哲。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL元年的新人王幾乎已是戰神狀元雷蒙恩的囊中物，其他隊的菜鳥大多只能在學習，海神後衛魏莨哲的菜鳥賽季，機會不多收穫仍不少。

魏莨哲在高雄師大的最後一季勇奪UBA本土得分王，放棄CBA指名選擇留在台灣加盟海神，季初曾一度是聯盟場均上場時間最多的菜鳥，不過在海神本土主力陸續回歸下，上場時間也受到壓縮，今客場出戰夢想家一役未獲登錄，本季出賽23場，場均11分14秒，貢獻2.3分、1.9助攻。

魏莨哲指出，職業層級無論在場上處理球的節奏、空間都是另一個層級，每隊都有不少高水準洋將，加上還有大學時期沒有的外籍主帥，都需要時間適應。他提到，德籍總教練費雪是很嚴格的總教練，加上語言隔閡，「一開始滿不習慣的，適應時間比較長，後來才慢慢理解教練想要我們做到的東西。」

魏莨哲休賽季加盟海神前曾提到希望本季能分擔布銳克曼的工作，把握機會向這位前輩學習，不過後者本季僅出賽6場，去年12月就自請離隊，魏莨哲說，「他還在隊上時有把握機會觀察他的特點，離開是他個人的選擇，這些事情是不能控制的，但我也從其他學長像是阿亞（于煥亞）、（邱）子軒（邱子軒）、（陳）懷安身上學到很多，包括如何執行教練想要的戰術，如何與洋將搭配。」

海神本土戰力不俗，攻防兩端都有不少魏莨哲值得學習的對象，他說，自己在板凳時很常觀察于煥亞如何掌控比賽節奏，「他在場上行雲流水，要在哪裡接到球、不會被對手抄走，每一場看他打收穫都很多。」

魏莨哲也期許防守端可以有蘇文儒的拚勁，「他是很好的榜樣，在場上拚命對抗、衝搶籃板，我覺得他能做到，我應該也可以，在場上應該要更勇敢。」

在邱子軒傷癒回歸、球季後半段排名更加重要後，魏莨哲發揮的空間也愈來愈少，被問及在板凳等待會不會心急，他說，「當然會很想上去幫助球隊，但是我覺得機會是留給準備好的人，自己也一直在準備，有時候在場下看更清楚，替補上去也會更快知道要做什麼，心急倒是還好，準備好再上去比較重要。」

經過職業賽場一年的洗禮，魏莨哲期許自己下季在更知道對抗的強度後，先從防守做起，進攻端的表現也能更加沉穩。海神確定拿下季後賽門票，即將在首輪交手夢想家，魏莨哲也說，「我們這年打下來就展現出是一支很有競爭力的球隊，這也是我選擇加入海神的原因，我們很有機會衝擊總冠軍，希望輪到我上場時能在最短的時間繳出最有效率的表現，為球隊做出貢獻。」

海神後衛魏莨哲。（TPBL提供）海神後衛魏莨哲。（TPBL提供）

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