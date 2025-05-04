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PLG冠軍賽》年度教練獎有魔咒？ 吳永仁對卡米諾斯沒壓力

2025/05/04 15:46

吳永仁。（資料照，記者陳逸寬攝）吳永仁。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕吳永仁本季首度以執行教練之姿率領台北富邦勇士打進總冠軍賽，對手正是蟬聯PLG年度教練獎的總教練卡米諾斯，雖然帶隊資歷有差，但他笑說，自己不會有壓力，而且過往資料顯示，年度教練要拿冠軍的機率並不高。

許晉哲在PLG第一季拿下年度教練獎，就帶領富邦勇士奪冠，但之後攻城獅的林冠綸、國王的萊恩和去年的領航猿卡米諾斯，連續3季拿下年度教練獎最終都無緣總冠軍。

過去是勇士助教的吳永仁，本季才接下執行教練的任務，他坦言，其實季後賽對上獵鷹的壓力比較大，因為那是一定要拿下的比賽，對上領航猿則以挑戰者身份重新出發，「因為對手是例行賽龍頭，壓力會在他們那邊。」

面對拿下年度教練獎二連霸的卡米諾斯，吳永仁也老神在在地說，看了過去紀錄，只有第一年拿獎的教練能拿下總冠軍，所以不會有過多的壓力。

值得一提的是，勇士第6場主場應為和平籃球館，因為場館檔期緣故，只能將對手主場桃園巨蛋當自家用，但吳永仁認為，這不會有太大差別，只是桃園巨蛋的籃框對球員較不好投，但他相信這對雙方都很公平，「我們也會號召球迷，將桃園巨蛋打造成自己主場。」

PLG總冠軍賽將在明晚7點30分於桃園巨蛋點燃戰火，比賽採7勝4勝制，由頭號種子領航猿出戰富邦勇士。

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