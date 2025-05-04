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泳將孫兒橫掃世中運4面金牌 雲林外公欣喜豪開30桌請村民

2025/05/04 15:53

吳兆騏勇奪世中運4金1銅，外公吳嘉謀欣喜，席開30桌宴請全村親朋好友。（記者李文德攝）吳兆騏勇奪世中運4金1銅，外公吳嘉謀欣喜，席開30桌宴請全村親朋好友。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕2025 年世界中學生 U15 運動會（世中運）上月在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，其中台南市15歲泳將吳兆騏勇奪4金1銅佳績。亮眼成績也傳到雲林縣水林鄉外公吳嘉謀家，外公為慶賀孫子奪金，在當地聚保宮前席開30桌感恩餐會，廣邀村民逗熱鬧，場面熱絡。

吳兆騏是台、奈（及利亞）混血兒，是台南市忠孝國中3年級學生，更是此次U15 運動會開幕式代表團的掌旗國手，在賽事中，先奪得100公尺仰式銅牌，後來更是在50公尺仰式、蝶式、自由式及100公尺自由式橫掃金牌，為我國添榮光。

吳兆騏回憶，幼兒園大班時的游泳課程是他啟蒙之地，教練相中他在游泳的天賦便拉他入隊訓練，想不到一練就產生興趣。一頭栽進游泳的世界裡，近年馳騁在國內賽中都奪得不錯的佳績。

吳兆騏說，今年是首度入選國手代表台灣出賽，但原在比賽前兩週，因本身對於比賽的自身要求高，在備賽過程節食，許是因血糖太低而稍微昏厥，頭部不慎撞擊而腦震盪，擔心實際比賽會受影響，經過評估後無大礙，但那期間滿擔憂無法取得好成績，僅把念著「當經驗就好」的想法應戰，沒想到能夠奪得4金1銅成績，也是在他意料之外。

吳兆騏表示，將持續精進自己的泳技，先朝著能夠代表國家參加亞運為主要目標，待泳技臻至化境再想未來無限可能。

奪得世界賽金牌佳績迅速傳到外公吳嘉謀所居住的水林鄉蘇秦村，吳嘉謀欣喜下席開30桌佳餚，邀請全村的村民一起享用佳餚。

吳嘉謀笑著說，原本只是和孫子開玩笑，獲得金牌就全村大請客，想不到真的光榮得獎回來，內心無比歡喜，席開30桌不算什麼！大家同樂最重要。

媽媽吳怡靜說，兆騏備賽出現身體不適憂慮非常，幸好一切都順利圓滿。更令人感動的是，他回來後再次代表台南參加全國中等學校運動會，再次奪得佳績，更喊要將獲獎的共12萬元獎金送給媽媽當母親節禮物，讓她備感窩心；爸爸雷天浩說，看到兒子奪得4面世界賽金牌引以為傲，也勉勵他持續選擇他想要的道路，為自己的未來開闢康莊大道。

吳兆騏勇奪世中運4金1銅，外公吳嘉謀欣喜，席開30桌宴請全村親朋好友。（記者李文德攝）吳兆騏勇奪世中運4金1銅，外公吳嘉謀欣喜，席開30桌宴請全村親朋好友。（記者李文德攝）

吳兆騏勇奪世中運4金1銅。（圖由吳怡靜提供）吳兆騏勇奪世中運4金1銅。（圖由吳怡靜提供）

吳兆騏勇奪世中運4金1銅。（圖由吳怡靜提供）吳兆騏勇奪世中運4金1銅。（圖由吳怡靜提供）

吳兆騏勇奪世中運4金1銅。（圖由吳怡靜提供）吳兆騏勇奪世中運4金1銅。（圖由吳怡靜提供）

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