中職》胡智爲從先發轉調長中繼 餅總提出「3好」觀點

胡智爲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅右投胡智爲開季先發4場戰績0勝1敗、防禦率5.29，近期轉調牛棚擔任長中繼，昨他對富邦悍將後援3局失1分，拿下中職生涯首次救援成功，獅隊總教練林岳平認為，把胡智爲擺在牛棚，會比投先發對球隊來得有幫助。

餅總指出，胡智爲投先發開場對球隊較不利，所以把他往中間調，目前會以這角色為主，如何利用他好的投球那一面在球場上呈現，這樣的表現和貢獻，對球隊幫助很大，「一來他可以慢慢找回自信，二來他可以讓我們牛棚有喘息空間，三來這樣的調配，他很清楚什麼時間點要上去投球。」

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本季胡智爲先發4場，只有1場投滿5局，另3場都只投4局就下台一鞠躬，餅總認為，胡智爲把這樣好的投球模式，在第1、2局就用完了，第3、4局爆炸，先發要投5局，他都是第1、2局好，第3、4局好像「放空城」，要特別準備投手掩護他，局面就變得不利，如果換過來把他放在中間，對整體投手調度會比較順暢。

餅總進一步解釋，如果胡智爲投先發一定會想拚勝投，但先發沒達到勝投的條件，放中間也許有機會，例如昨天投3局，最起碼還進帳1次救援成功，帳面上就是一個紀錄，通常先發投手下來，第6至8局會換長中繼，第9局再換一位投手，昨天換個模式調度。

胡智爲轉調牛棚，獅隊先發輪值只剩林詔恩1名本土投手，另一名土投郭俊麟傷癒復出，目前已在二軍出賽4場共投9.1局，防禦率4.82。

獅隊先發輪值人力吃緊，餅總指出，假先發或雙先發調度都可行，充分利用這種方式調配，接下來等郭俊麟回來，也許郭俊麟不會投到5局，也有可能投3、4局，那就有雙先發的空間，目前他在二軍單場最多投到60球，應該快要可以拉上一軍，再1週調整。

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