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中職》神奇！挨5轟仍贏球 兄弟終結近5年最長連敗

2025/05/04 19:06

陳俊秀3分砲。（記者李惠洲攝）陳俊秀3分砲。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟今晚靠陳俊秀驚天3分彈強勢開局，加上王威晨在9局上的2分彈，比下台鋼雄鷹的5轟，終場以9：6中止近5年來最長的5連敗，上半季再重返儲金（勝場多於敗場）的狀態，緊追統一獅和味全龍。

土投大對決的首局砲轟聲隆隆，中信開賽從陳柏清手中連續5名打者上壘，陳俊秀用3分彈率隊猛攻4分大局。台鋼不遑多讓，「魔王連線」王柏融和魔鷹首局上演隊史第1次「背靠背全壘打」，郭阜林也在4局下追加陽春砲，一度追至1分差。

王柏融敲出本季首轟。（記者李惠洲攝）王柏融敲出本季首轟。（記者李惠洲攝）

中信先發投手盧孟揚單場挨3轟，仍堅持到4局下2出局，原本再抓1出局就能取得勝投資格，未料保送王柏融後又對魔鷹投到0好3壞，中信教練團決定敬遠後，王建民緊接著戲劇性換投，讓盧孟揚懊惱地「哇」一聲，差1個出局數就能獲得生涯首勝的勝投資格。

盧孟揚下場休息換上蔡齊哲。（記者李惠洲攝）盧孟揚下場休息換上蔡齊哲。（記者李惠洲攝）

黃韋盛頂替前役三壘致命失誤的王政順，重返五番揮別打擊率不到1成的開季大低潮，5局上在2出局敲長打串聯1分攻勢，單場3安猛打賞；近況火燙的宋晟睿也在6局上擊出適時三壘安打，送回1分，9局上王威晨再補上2分彈，中信打線火力大爆發。

台鋼今晚在澄清湖施放4發「陽春砲」，連同前4局3發，杜家明也在6局下開轟，全場共有4發陽春彈，差1支追平中職史上單場單隊最多陽春砲的紀錄，而魔鷹在9局下再敲2分彈，單場雙響砲。

中信靠著老將王威晨和陳俊秀頑強開轟，加上黃韋盛的猛打復活劇，不僅告別連續5場「輸1分」的罕見窘境，隊史繼2019年4月28日以來又出現單場至少挨5轟卻贏球的神奇比賽。

王柏融、魔鷹背靠背開轟。（記者李惠洲攝）王柏融、魔鷹背靠背開轟。（記者李惠洲攝）

詹子賢安打帶有1分打點。（記者李惠洲攝）詹子賢安打帶有1分打點。（記者李惠洲攝）

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