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中職》王勝偉分享完41歲開轟喜悅 下一秒立即「短打特訓」

2025/05/04 16:51

富邦悍將王勝偉。（記者陳志曲攝）富邦悍將王勝偉。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕41歲的富邦老將王勝偉昨天8局下代打，從統一獅後援投手胡智爲手中轟出陽春砲，本季首轟、生涯第60轟出爐，與41歲的獅隊老將陳鏞基同場開轟，王勝偉說，很感動，回憶起過去兩人在國家隊和職棒競賽的感覺，沒想到昨天比賽有機會打擊，畢竟現在角色比較偏向「後半段選手」，所以機會非常難得。

王勝偉生涯累計60轟，與隊友高國麟並列中職史上第54名，昨賽前富邦球團為王勝偉舉行生涯1400安的表彰儀式，結果比賽後半段就開轟。

王勝偉表示，公司安排這樣的儀式，自己也嚇一跳，很感謝球團給他這樣的場面，前面有不少前輩達成1400安的紀錄，每個人的紀錄都包含自身的辛酸史，例如高國麟前幾天達成生涯500安里程碑，「我就恭喜他，他說只有500安，我說不是每個人都有機會達成500安，雖然只是小小的里程碑，但要給自己很高的肯定，因為競爭愈來愈強，每一次機會要掌握住。」

王勝偉常跟球隊訓練員林憲章開玩笑，表示有朝一日要敲百轟，有一次林憲章就問王勝偉差幾支達成百轟，他回說差41轟，「他下次問我就回說40轟，不多啊，讓自己有個目標，看似很遠，但在努力的過程會要求自己要達到，過程才是最重要的，在這過程中怎麼做、你有多想要，才會想要做這些事情。」

王勝偉說，體態的維持也很重要，現在年紀漸長，不可能讓自己變得更粗壯，否則就會失去場上的優勢，每個人都不一樣，有人擅長打擊，他是靠守備爭取上場機會，話鋒一轉，王勝偉笑著對媒體說，「那現在要去訓練我的功能性囉，短打！」話一說完已不見人影。王勝偉生涯累計172次成功犧牲短打，與羅國璋並列史上第一。

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