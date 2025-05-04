中職》「生涯後期允許你犯錯的空間愈來愈少」 王勝偉有感而發

王勝偉。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕41歲的富邦悍將內野手王勝偉，今年邁入生涯第18個球季，近期升上一軍先後貢獻三壘安打、全壘打，身手依舊在，絲毫不見歲月痕跡。

在職棒戰場屹立不搖，王勝偉認為，不斷學習的心態非常重要，「很多人問我，怎麼有辦法在職場一直抱持熱情，因為棒球真的太難了，表現好會覺得很簡單，表現不好會覺得很困難，困難的原因在於，每年對手不斷研究你，不斷在變化、進步，非得逼自己進步才行，因為你不這麼做很難在隊內或跟對手競爭，也很難有機會戰勝他們。」

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王勝偉說，一直到現在他沒有想過有鬆懈的那一刻，球季結束才能讓自己的心靜下來，梳理一下今年自己的表現，訓練上要做什麼改變，畢竟隨著年紀漸長，遇到的問題都不太一樣，今年比較特別，因為要換守備位置（移防一、三壘），即便過往有實戰經驗，但很多球不是說有守過就可以，要歷經幾次失敗才能累積這些經驗。

王勝偉有感而發地說，「生涯後期允許你犯錯的空間愈來愈少，壓力是倍增的，沒有說給你喘息的機會，心態要調適，這是自己要面對的課題。」

周思齊在生涯後期常吃健康餐養生，潘威倫隨著年紀漸長代謝變差，加上痛風困擾，退休前幾年已不喝含糖或冰的飲料，盡量不碰油炸類食物，晚餐謝絕白米飯。

談到養生之道，王勝偉說，他每餐都會吃兩碗白米飯，補足身體所需能量和養分，多吃魚肉、蔬菜和水果，目前他體重達88公斤，可是外型看不出來，透過飲食和訓練維持好的體態。

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