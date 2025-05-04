NBA季後賽》士官長喊話「我們一定會贏」 美媒點出勇士G7出線關鍵

勇士是否能在G7順利晉級，柯瑞與巴特勒外的角色球員將成關鍵。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金洲勇士在系列賽取得3勝1敗優勢後，遭火箭連追2場面臨G7決定戰，將在明天與火箭的系列賽第七戰一決生死，《Yahoo》記者Dan Titus提到，勇士若想晉級，角色球員的發揮將是關鍵。

勇士連續2場不敵火箭，總教練柯爾（Steve Kerr）在比賽中臨場應變不如對手烏杜卡（Ime Udoka），火箭的高大陣容成功干擾勇士爭搶關鍵球權，並讓勇士無法順利破解火箭區域防守。火箭在禁區與籃板占上風，創造大量二次進攻機會，讓勇士始終無法掌控比賽節奏。

請繼續往下閱讀...

「去搶地板球，我們的防守也會更好。要贏這支球隊，得付出二次、甚至三次努力，」格林（Draymond Green）談到球隊贏球之道。

G6除了穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）合力拿下23分外，勇士的其他板凳球員表現平平。小裴頓（Gary Payton II）、希爾德（Buddy Hield）與波斯特（Quinten Post）合計僅15投4中，無論是空檔還是受干擾出手，全都命中率偏低。

「他們下半場打區域防守不是沒原因的，就是想逼我們投某些特定的球，」柯瑞（Stephen Curry）說，「如果對方給你空檔，那你就要果斷出手，在場上的每個人都該更有侵略性。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也呼應柯瑞的看法，希望板凳球員能更有自信。「要讓他們保持信心，」巴特勒說，「這不是你們的問題，是我們大家的問題。贏球一起贏，輸球也一起扛。但我相信，我們週日（台灣時間5日禮拜一）一定會贏。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法