TPBL》馬建豪飆生涯新高28分力退海神 夢想家勇奪季後賽第2種子

夢想家馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰高雄全家海神，靠馬建豪飆出生涯新高28分，林俊吉末節爆發，以104：101拿下4連勝，確定以第2種子之姿進軍季後賽。

夢想家賽前以19勝13敗在聯盟暫居第2，海神19勝15敗排在第3，落後夢想家1場勝差，夢想家今只要贏球就能確定以第2種子晉級，海神則會是第3種子。

請繼續往下閱讀...

這場攸關季後賽種子之爭，開賽不久就出現火藥味，不到4分鐘邱子軒就因在籃下撂倒高柏鎧吞下違反運動精神犯規，開賽陷入1：8落後的夢想家，打出一波14：0的高潮反超，此節靠馬建豪獨攬8分、貝奇在外圍開火，帶著29：23的領先進入次節。

海神第二節僅咬比分，持續你來我往，倒數1分41秒靠威勝外線破網扳平戰局，馬建豪在最後10秒飆進超前3分彈，幫助夢想家帶著53：51進入下半場。

夢想家前兩節外線16投8中，準星不俗，不過也出現10次失誤，霍爾曼繳全隊最高14分、馬建豪也有13分貢獻，海神威勝和摩爾斯都有11分進帳，本土最佳為蘇文儒的10分。

易籃後，雙方持續激戰，海神靠摩爾斯第三節尾聲上籃得手，以78：76領先進入決勝節，末節海神拉出8：2的攻勢拉開領先，不過林俊吉跳出來外線、中距離得手幫助夢想家以一波12：3的高潮反超，海神靠蘇文儒的三分打在最後2分鐘追到98：103，接著于煥亞2罰都沒失手，幫助海神追到2分差，馬建豪接下來2罰雖僅1中，但隨後上演關鍵抄截，讓蘇文儒發生失誤，夢想家終場就以3分差收下勝利。

馬建豪連兩天繳出全隊最高分，林俊吉22分有11分集中在第四節，霍爾曼板凳出發挹注14分，貝奇3顆三分彈拿下12分，海神方面，威勝貢獻全隊最高25分，蘇文儒22分追平生涯最佳。

夢想家收下4連勝。（TPBL提供）

夢想家林俊吉。（TPBL提供）

夢想家貝奇。（TPBL提供）

夢想家張宗憲。（TPBL提供）

夢想家林俊吉。（TPBL提供）

夢想家蔣淯安。（TPBL提供）

海神威勝。（TPBL提供）

海神胡瓏貿。（TPBL提供）

海神蘇文儒。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法