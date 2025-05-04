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MLB》隊史最貴64.7億王牌掉速又痛！ 響尾蛇地獄分區苦戰蒙陰影

2025/05/04 19:28

柏尼斯今年尚未繳出符合身手的成績，近期又傳肩膀疲勞。（資料照）柏尼斯今年尚未繳出符合身手的成績，近期又傳肩膀疲勞。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇在休賽季以黑馬之姿用隊史最大6年2.1億美元（約新台幣64.7億）合約，簽下塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes），但他開季表現不如預期，最近更要因為肩膀不適將跳過一場先發。

柏尼斯是休賽季最大咖的球星之一，原本預期有機會前進大球隊的他，為了離家近選擇加盟亞利桑納響尾蛇隊，為響尾蛇輪值增添一支神兵利器。然而開季他卻因為總教練羅夫洛（Torey Lovullo）沒有理解他的固定備戰流程，導致柏尼斯只能擔任球隊開季的第5號先發。

開季柏尼斯的表現也不盡理想，6場先發投32.2局，拿下1勝1敗，防禦率3.58，32.2局送出28K，每局被上壘率是偏高的1.378，同時他的投手獨立防禦率（FIP）高達5.08，三振率20.0%與保送率12.1%都是生涯新低。此外，在加入響尾蛇前，柏尼斯的三振率也是逐年下滑，今年球速也從去年的95.3英里下降到93.9英里。

羅夫洛今天受訪指出，柏尼斯將因為右肩膀痠痛跳過一場先發，但預計不會進入傷病名單，他認為柏尼斯大概有一兩場比賽感到肩膀疲勞了，而且球團也不斷與柏尼斯溝通，儘管柏尼斯表達他還能夠繼續投下去的意願，但球團決定，為以防萬一，還是讓他去檢查一下。

目前響尾蛇雖然繳出17勝16敗超越五成的戰績，但所屬分區是今年競爭最激烈的國聯西區，因此這個戰績只能排在倒數第二，前3名依序是23勝10敗的道奇、21勝11敗的教士以及21勝13敗的巨人，但響尾蛇也還不用怕墊底，因為洛磯戰績是全聯盟最差的6勝27敗。

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