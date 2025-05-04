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體壇》戴資穎擔任中華電信永續發展大使 植樹造林保護生態

2025/05/04 19:17

中華電信簡志誠董事長（右六）、中華電信永續大使戴資穎（右五）、中華電信林榮賜總經理（右四）及農業部林業保育署張岱副署長（左四）。（中華電信提供）中華電信簡志誠董事長（右六）、中華電信永續大使戴資穎（右五）、中華電信林榮賜總經理（右四）及農業部林業保育署張岱副署長（左四）。（中華電信提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中華電信今天攜手台灣羽球天后戴資穎於嘉義縣布袋鎮舉行「永續精采 與戴前行」植樹造林活動，在布袋海岸栽種1800株海岸防風林木，以實際行動落實環境生態保護，邁向8年15萬棵樹造林復育計畫，展現守護台灣生態的堅定承諾。

去年飽受傷勢所苦的戴資穎，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，之後申請保護排名，為期三個月，並於該年年底接受膝蓋於手術，迄今都還在復健階段，而她今天以中華電信永續發展傳播大使出席活動。

中華電信8年15萬棵造林復育永續計畫，迄今已種植38.14公頃造林面積，超過77139棵樹木。此次前進嘉義縣布袋鎮西南隅的好美里1920號飛砂防止保安林，以臺灣原生樹種為優先考量，於木麻黃及水黃皮林下進行景觀複層林的營造，選取誘蝶及誘鳥的樹種進行栽植，包含臺灣海桐、苦檻藍、草海桐、台灣海棗等共計1,800株苗木。在保護海岸林生態及水土保持的同時，提升景觀遊憩的價值。

中華電信董事長簡志誠今日親臨布袋海岸，他表示：「中華電信推動綠色低碳永續的腳步從未停歇，持續與林業暨自然保育署和中華電信永續大使戴資穎，深入台灣各鄉鎮從高山林地到沿海地區造林，復育環境、維護生物多樣性，也投入大規模企業志工透過淨灘、淨山等行動，為守護地球環境貢獻一己之力。」

中華電信簡志誠董事長（前排左五）、中華電信永續大使戴資穎（前排右五）、中華電信林榮賜總經理（前排右四）及農業部林業保育署張岱副署長（前排左四）。（中華電信提供）中華電信簡志誠董事長（前排左五）、中華電信永續大使戴資穎（前排右五）、中華電信林榮賜總經理（前排右四）及農業部林業保育署張岱副署長（前排左四）。（中華電信提供）

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