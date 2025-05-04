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中職》劉基鴻驚天2分砲！味全龍逆轉樂天桃猿

2025/05/04 20:11

劉基鴻2分砲助隊奪勝。（記者林正堃攝）劉基鴻2分砲助隊奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕味全龍隊今和樂天桃猿系列戰最後一場交手，龍隊陳子豪上演首局首打席首球開轟，但龍隊4局起陷入落後。靠著張政禹三壘打追平、劉基鴻9上超前2分砲，龍隊終場5:3擊敗樂天桃猿。

味全龍隊陳子豪，1局上面對劉家翔投出的第1球就擊出全壘打，是陳子豪生涯第2支首局首打席全壘打、生涯第1支首局首打席「首球」全壘打，也是聯盟第40支。

龍隊洋投龍聖前3局9上9下，4局被陳晨威擊出內野安打，猿隊林政華、林智平都執行短打成功，林政華的短打還形成野手選擇上壘，林泓育滾地球掩護猿隊攻下追平分。

猿隊5下又有攻勢，余德龍擊出二壘安打，張閔勛接著敲安，猿隊超前1分。6局下，林智平敲安、林泓育保送上壘，該半局在龍聖退場後，猿隊靠著余德龍高飛犧牲打再拿1分。

龍隊8局上面對莊昕諺反攻，劉基鴻選到保送，今天賽前對老東家還未有安打的朱育賢，2出局後擊出此役第2支安打。張政禹接著朝反方向擊出三壘打，帶有2分打點，雙方戰平。

9局上，龍隊李凱威從陳冠宇手中敲安，劉基鴻接著擊出2分砲，個人本季第4轟，也幫助龍隊取得超前。

劉基鴻敲出致勝2分砲。（記者林正堃攝）劉基鴻敲出致勝2分砲。（記者林正堃攝）

劉家翔去年僅有1場一軍出賽，當時面對台鋼雄鷹4局失7分吞敗，今天完成5局投球後退場，用75球，被擊出4安打、2次四壞、3次三振，唯一失分是陳子豪開賽首球開轟，靠著自身穩定下來的表現，加上隊友超前分進帳，一度有勝投資格，最終無關勝敗。

劉家翔。（記者林正堃攝）劉家翔。（記者林正堃攝）

劉基鴻敲出致勝2分砲。（記者林正堃攝）劉基鴻敲出致勝2分砲。（記者林正堃攝）

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