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中職》統一獅第8局狂灌8分 富邦悍將寫下3大「悽慘數據」

2025/05/04 20:25

統一獅陳重廷單場灌進5分打點。（記者陳志曲攝）統一獅陳重廷單場灌進5分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今天靠陳重廷3度重擊，單場灌進平個人生涯新高的5分打點，獅隊在第8局一輪猛攻狂灌8分，最終就以13：2大勝富邦悍將，三連戰橫掃對手，本季獅隊對悍將5戰全勝。悍將苦吞新莊主場6連敗，本季悍將在週日戰績是慘淡的1勝5敗，週日場均得分僅1.7分。

2局上獅隊靠胡金龍和潘傑楷安打，陳重廷高飛犧牲打先馳得點，4局上陳傑憲擊出右外野飛球，造成悍將右外野手孔念恩接球失誤，陳傑憲一口氣衝上三壘，胡金龍高飛犧牲打再添1分。

5局下悍將靠2安和1保送形成無人出局滿壘，豊暐高飛犧牲打和李宗賢內野滾地球，悍將打下2分追平，6局上獅隊攻勢再起，兩出局一、三壘有人，陳重廷適時擊出二壘安打，打下2分打點再度取得超前。

8局上陳重廷擊出2分打點安打，單場3支2，打下追平個人生涯單場新高的5分打點，獅隊在該局一輪猛攻灌進8分拉開比分取勝。

獅隊先發左投林詔恩投5.1局被敲3安失2分拿下本季第2勝，悍將洋投力亞是先發5.2局失4分其中3分責失，本季先發6場戰績1勝4敗，防禦率4.36。

林詔恩5.1局失2分拿下本季第2勝。（記者陳志曲攝）林詔恩5.1局失2分拿下本季第2勝。（記者陳志曲攝）

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