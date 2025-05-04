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TPBL》提早進入季後賽模式！馬建豪：把每一場當最後一場在打

2025/05/04 20:29

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今以104：101險勝高雄海神，馬建豪轟下生涯新高28分、並在末節上演關鍵抄截，他指出，已經把今天此戰當作季後賽模式應戰。

馬建豪今轟進5顆三分彈拿下全場最高28分，在場上外線破網時幾度情緒激昂怒吼，賽後則把好表現歸功隊友，「我會有這麼多機會是因為其他隊友可以幫我創造空間，在我單打的時候他們也會協助我拉開空間，這場的心態就是當季後賽在打。」

被問及是否已經進入季後賽模式，賽後自曝全身都在痛的馬建豪回應，「我把每一場比賽當最後一場比賽在打，我不想留任何體力給明天，攻防兩端都必須要出全力，沒有任何一秒是可以放鬆的。」

馬建豪結束CBA生涯本季回台加盟家鄉球隊夢想家，本季出賽32場，平均貢獻15.1分是全隊最佳，談及本季的成長，他說，「我覺得自己之前的問題是有時候進攻不順的時候，防守也會出問題，因為可能會執著於為什麼沒有機會出手，或是出手球沒進，就會分心或者不願意認真防守。」

馬建豪提到，本季夢想家戰力充沛，自己改變心態從防守做起，「球隊今年有很多好的隊友跟洋將，如果我今天投三球沒進，我把我的體力放在防守上，讓阿吉（林俊吉）或貝奇去進攻，我覺得這也是幫助球隊的一個方式。」

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