晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「守備會給投手添麻煩」 新庄剛志冷凍清宮幸太郎還說重話

2025/05/04 22:03

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天靠著洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的全壘打，以3：2擊敗西武獅，2021年選秀會上第一指名的先發投手達孝太本季初登板繳出6局失1分好投奪勝，力壓同樣也是2021年第一指名的西武左投隅田知一郎。不過賽後監督新庄剛志卻對今天沒有上場的清宮幸太郎說重話。

擁有大聯盟資歷的洋砲雷耶斯去年在火腿貢獻25轟，今天他對西武獅一枝獨秀，面對賽前防禦率僅0.58的強投隅田知一郎首局就敲出2分砲，3局再敲出二壘安打貢獻1分打點，打下今天火腿所有分數。日本火腿今日先發投手是2021年選秀會上第一指名的達孝太，今天他在本季初登板投6局僅因為外崎修汰的全壘打失掉1分，送出4K、0BB，收下本季首勝。

西武獅的隅田知一郎本場只因為雷耶斯失分，他用108球完投8局，被打8支安打失掉3分，最終吞下悲情完投敗同時也是本季首敗（另4勝），賽後防禦率上升到1.15。

本場比賽日本火腿先發三壘手是有薗直輝，一壘手是野村佑希，清宮幸太郎並未上場，賽後新庄剛志解釋：「今天清宮會被排除在比賽外，是因為昨天的守備，再加上今天是達君先發。」昨天的比賽，清宮因為一壘失誤造成球隊失分，終場火腿以1分差不敵西武。

新庄剛志後續更嚴厲地說道：「打擊方面不會給球隊添麻煩，但是守備會對投手添麻煩。我想要讓投手消除那種恐懼，不希望他心驚膽戰地投球。畢竟守備這種東西，是會影響別人的。」後續新庄剛志進一步說明，清宮對隅田知一郎對戰18打數0安打還吞下10K也是考量的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中