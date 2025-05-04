日職》「守備會給投手添麻煩」 新庄剛志冷凍清宮幸太郎還說重話

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天靠著洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的全壘打，以3：2擊敗西武獅，2021年選秀會上第一指名的先發投手達孝太本季初登板繳出6局失1分好投奪勝，力壓同樣也是2021年第一指名的西武左投隅田知一郎。不過賽後監督新庄剛志卻對今天沒有上場的清宮幸太郎說重話。

擁有大聯盟資歷的洋砲雷耶斯去年在火腿貢獻25轟，今天他對西武獅一枝獨秀，面對賽前防禦率僅0.58的強投隅田知一郎首局就敲出2分砲，3局再敲出二壘安打貢獻1分打點，打下今天火腿所有分數。日本火腿今日先發投手是2021年選秀會上第一指名的達孝太，今天他在本季初登板投6局僅因為外崎修汰的全壘打失掉1分，送出4K、0BB，收下本季首勝。

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西武獅的隅田知一郎本場只因為雷耶斯失分，他用108球完投8局，被打8支安打失掉3分，最終吞下悲情完投敗同時也是本季首敗（另4勝），賽後防禦率上升到1.15。

本場比賽日本火腿先發三壘手是有薗直輝，一壘手是野村佑希，清宮幸太郎並未上場，賽後新庄剛志解釋：「今天清宮會被排除在比賽外，是因為昨天的守備，再加上今天是達君先發。」昨天的比賽，清宮因為一壘失誤造成球隊失分，終場火腿以1分差不敵西武。

新庄剛志後續更嚴厲地說道：「打擊方面不會給球隊添麻煩，但是守備會對投手添麻煩。我想要讓投手消除那種恐懼，不希望他心驚膽戰地投球。畢竟守備這種東西，是會影響別人的。」後續新庄剛志進一步說明，清宮對隅田知一郎對戰18打數0安打還吞下10K也是考量的原因。

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