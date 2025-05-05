MLB》洋基MVP強打生涯200轟達陣、24歲新秀也敲首安 條紋軍仍吞敗

貝林傑。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與光芒系列賽最終戰，MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）開轟，生涯200轟里程碑達陣、24歲新秀維瓦斯（Jorbit Vivas）也敲出生涯首安、首打點，但最終洋基仍以5：7輸球，吞下2連敗。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）今主投4.2局被敲7支安打，包含阿蘭達（Jonathan Aranda）的陽春砲，失掉5分有3分責失，送出8次三振與3次保送，防禦率5.65，而洋基5局打完陷入0：5落後。

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6局下洋基終於有所回應，貝林傑敲出中、右外野方向2分砲，本季第4轟出爐，同時也達成生涯200轟里程碑。不過光芒在7局上又有攻勢，前面開轟的阿蘭達這回再敲適時安打，幫助光芒再要回5分領先。

8局下洋基MVP三連星連線，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出二壘安打，貝林傑選到保送，接著高德施密特（Paul Goldschmidt）適時安打送回1分，後續新秀維瓦斯再敲安，這也是他的大聯盟生涯首安，一棒打回2分，洋基追成5：7。可惜最終9下無緣扳平，在主場落敗，系列賽1勝2敗不敵光芒。

維瓦斯。（路透）

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