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MLB》洋基又傳傷兵！游擊新星肩膀「啪一聲」受傷 布總曝最新狀況

2025/05/05 07:59

沃爾普（右）。（資料照）沃爾普（右）。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以5：7不敵光芒，吞下2連敗。游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）今天並未出賽，賽後總教練布恩（Aaron Boone）透露，沃爾普因左肩受傷而缺陣。

沃爾普的傷勢發生在昨天的比賽，當時第8局沃爾普試圖反手攔下莫雷爾（Christopher Morel）的安打未果，讓光芒吹起反攻號角，不過沃爾普受傷後仍繼續留在場上比賽，最終洋基2：3輸球。

昨天賽後沃爾普坦言，自己當下聽到肩膀內部有「啪」的一聲。總教練布恩今天表示，沃爾普經過X光和核磁共振檢查的結果是好消息，但今天仍感到有些痠痛，「我覺得情況可能還不錯，但還要再觀察，目前是每日觀察的情況。」

進一步談及沃爾普的傷勢，布恩表示目前看起來仍不大清楚，「他的肩膀有一些舊傷的跡象，所以很難判斷。不過今天他的肩膀確實有些不舒服。」

24歲的沃爾普本季打擊率0.233，累積5轟、19分打點與4盜。洋基目前有多名主力受傷，包含奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.，右腹斜肌拉傷）、拉梅修（DJ LeMahieu，左小腿拉傷）、柯爾（Gerrit Cole，手肘韌帶置換手術）以及希爾（Luis Gil，右背闊肌拉傷）。

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