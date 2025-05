MLB》連2戰提前傷退！今永昇太嘆沒有任何預兆：第一次傷到這裡...

今永昇太傷退。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日本王牌今永昇太今天先發對戰釀酒人,在6局下1出局時不慎受傷退場,這也是他連續2場先發都提前傷退,終場小熊0:4不敵釀酒人。

今永昇太前一場先發對上海盜,先發5局無失分,卻在第6局被敲安後傷退,賽後檢查結果為雙腳抽筋。今天主場面對釀酒人,今永前5局都沒失分,然而6局下1出局一、二壘有人時,今永在衝向一壘補位時突然面露痛苦表情,同時手按著左大腿後側,並提前退場。

今永留下2出局一、三壘有人的局面,接替登板的牛棚右投梅里韋瑟(Julian Merryweather)出現暴投又被敲安打,失掉2分要算在今永身上。總計今永昇太今天先發5.2局投84球,被敲4安失2分,送出4K與1保送,賽後防禦率2.82,吞下本季第2敗。

Shota Imanaga left the game after an apparent injury following this play. pic.twitter.com/dZJXzSeEoS