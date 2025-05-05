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MLB》連2戰提前傷退！今永昇太嘆沒有任何預兆：第一次傷到這裡...

2025/05/05 09:01

今永昇太傷退。（美聯社）今永昇太傷退。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本王牌今永昇太今天先發對戰釀酒人，在6局下1出局時不慎受傷退場，這也是他連續2場先發都提前傷退，終場小熊0：4不敵釀酒人。

今永昇太前一場先發對上海盜，先發5局無失分，卻在第6局被敲安後傷退，賽後檢查結果為雙腳抽筋。今天主場面對釀酒人，今永前5局都沒失分，然而6局下1出局一、二壘有人時，今永在衝向一壘補位時突然面露痛苦表情，同時手按著左大腿後側，並提前退場。

今永留下2出局一、三壘有人的局面，接替登板的牛棚右投梅里韋瑟（Julian Merryweather）出現暴投又被敲安打，失掉2分要算在今永身上。總計今永昇太今天先發5.2局投84球，被敲4安失2分，送出4K與1保送，賽後防禦率2.82，吞下本季第2敗。

賽後今永受訪表示，目前還不清楚受傷部位的嚴重程度，「但這是我第一次傷到這個地方，必須等明天檢查才知道情況。其實我這週的身體狀況很好，賽前準備也都很順利，完全沒有任何預兆，這次受傷對我來說真的很震驚，我是在拚雙殺、全力衝向一壘時受傷的。」

上次提前傷退後，今永在「中4日」後再度登板，對此他表示：「上次在匹茲堡是大腿前側的問題，這次受傷的部位完全不同，對我來說這是第一次傷到這個地方，目前還無法判斷是嚴重還是輕微。」

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

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