MiLB》台灣最速火球男先發2局4K無失分！林振瑋飆速160KM（影音）

林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀高階1A的台灣火球巨頭林振瑋，今天正式迎來本季初登板，在1A進行復健賽先發2局無失分，送出4次三振，最快球速來到99.6英哩（約160.2公里）。

身高203公分的林振瑋是台灣名投郭泓志的外甥，去年催出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝的紀錄，成為台灣最速火球男。上季他在1A先發22場拿下10勝5敗，防禦率2.79，116局狂飆123K，控球也大幅進步，只出現36次，另有9次觸身球。

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紅雀在4月初公布高階1A名單，林振瑋名列其中，但也被放進傷兵名單。今天正式在1A迎來復健賽，也是本季初登板，先發2局用30球有21顆好球，沒有被敲出任何安打，送出4次三振與1次四壞保送，沒有失分，最快球速來到99.6英哩。

根據大聯盟官網《Baseball Savant》數據，林振瑋今天30球當中有20顆四縫線速球、6顆變速球、2顆滑球與伸卡球、指叉球各1顆；其中四縫線速球均速97.9英哩，變速球均速90.5英哩，兩種球路今天讓對手揮棒14次，製造7次揮空，其中6次為速球。

Taiwanese RHP Chen-Wei Lin made his 2025 debut in a rehab assignment and he was electric. He went 2 shutout innings and struck out 4. His FB hit 99 MPH may be the most talented Taiwanese pitcher pic.twitter.com/g48tFBaAPN — Jeff Duda （@INTLBaseball24） May 4, 2025

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