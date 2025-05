MiLB》台灣最速火球男先發2局4K無失分！林振瑋飆速160KM（影音）

林振瑋。(取自Cardinals Player Development X)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力紅雀高階1A的台灣火球巨頭林振瑋,今天正式迎來本季初登板,在1A進行復健賽先發2局無失分,送出4次三振,最快球速來到99.6英哩(約160.2公里)。

身高203公分的林振瑋是台灣名投郭泓志的外甥,去年催出生涯最速的101英哩(約162.5公里)火球,打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝的紀錄,成為台灣最速火球男。上季他在1A先發22場拿下10勝5敗,防禦率2.79,116局狂飆123K,控球也大幅進步,只出現36次,另有9次觸身球。

紅雀在4月初公布高階1A名單,林振瑋名列其中,但也被放進傷兵名單。今天正式在1A迎來復健賽,也是本季初登板,先發2局用30球有21顆好球,沒有被敲出任何安打,送出4次三振與1次四壞保送,沒有失分,最快球速來到99.6英哩。

根據大聯盟官網《Baseball Savant》數據,林振瑋今天30球當中有20顆四縫線速球、6顆變速球、2顆滑球與伸卡球、指叉球各1顆;其中四縫線速球均速97.9英哩,變速球均速90.5英哩,兩種球路今天讓對手揮棒14次,製造7次揮空,其中6次為速球。

