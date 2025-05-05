MiLB》單局遭遇大亂流 林維恩2.2局狂失6分苦吞旅美首敗

林維恩。（資料照，記者林正坤攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家1A的19歲新星左投林維恩，今天面對道奇1A掛帥先發遭遇亂流，僅主投2.2局就失掉6分，所屬球隊以5：9落敗，自己也吞下旅美首敗。

林維恩前兩局的投球僅被敲1支安打並送出3K，但在3局下半遭遇大亂流，對上前2名打者分別被敲安與投出保送攻佔一、二壘，接著面對第1棒的林賽（Kellon Lindsey）則被一棒敲出右外野方向的3分砲。

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然而道奇的攻勢還沒結束，林維恩接連面對西羅塔（Mike Sirota）與昆特羅（Eduardo Quintero）被擊出一壘與三壘安打失分，隨後捕手法蘭柯（Carlos Franco）也發生傳球失誤再多掉1分，三壘有人時還被培瑞茲（Nicolas Perez）擊出高飛犧牲打，而在面對拉索（Roger Lasso）被敲安，遲遲無法解決打者的情況下，教練團決定將林維恩換下場，寫下旅美生涯慘烈一役。

林維恩今天主投2.2局，用球數64球中有43顆好球，被打出6支安打（含1轟）失掉6分（5分自責分），送出3次三振與1次保送，防禦率暴漲至4.37，每局被上壘率則來到1.06。

另外在海盜3A打拚的台灣好手鄭宗哲，今日也有先發出賽，可惜3打數沒有安打進帳吞下1K，目前連續3場比賽沒有安打，打擊三圍來到.211/.313/.246。

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