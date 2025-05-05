NBA季後賽》「新控球之神」哈里伯頓率溜馬勝騎士 東部準決賽開紅盤

哈里伯頓。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕溜馬今天在東部季後賽準決賽首場，「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）繳出22分、13助攻，全隊投進19顆三分球，於客場以121：112打敗騎士，在系列賽開出紅盤。

騎士在首輪橫掃熱火晉級；東部第4種子溜馬則淘汰公鹿挺進，不過身為東部頭號種子的騎士，在例行賽4場交手溜馬僅取1勝。

請繼續往下閱讀...

溜馬今天在上半場就砍進9顆三分球，且命中率高達60％，取得64：58領先，不過騎士在第三節靠著米契爾（Donovan Mitchell）單節12分追近，並在第四節一度超前，只是溜馬連續投進3顆三分球反超，陷入苦戰的騎士最後進攻當機，就由溜馬帶走系列賽首場勝利。

哈里伯頓攻下22分、13助攻，內姆哈德（Andrew Nembhard）投進5顆三分球，斬獲23分，M.透納（Myles Turner）13分、12籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）17分進帳，內史密斯（Aaron Nesmith）挹注17分，溜馬全隊投進19顆三分球，且命中率超過5成，成為贏球關鍵。

騎士方面，米契爾猛砍33分也沒用，他三分球手感更是差勁僅11投1中，莫布里（Evan Mobley）獲得20分，傑洛米（Ty Jerome）攻下21分，團隊三分球僅命中9顆，命中率更是低到只有23.7％，只能黯然在主場吞敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法