MLB》大谷翔平猛夯長打、金慧成生涯首盜出爐！道奇仍終止7連勝

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場與勇士進行3連戰最終戰，日本巨星大谷翔平敲出二壘安打，但道奇終場3：4落敗，終止近期7連勝。

道奇前火球少主梅伊（Dustin May）今先發5.2局被敲出5支安打，其中被勇士明星重砲萊利（Austin Riley）在1局下與3局下各敲一發2分砲，失掉4分都是責失分，送出6次三振與2次四壞保送，賽後防禦率4.36。

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道奇4局上靠著馬恩西（Max Muncy）敲出二壘安打追回1分，6局上又是馬恩西建功，滾地球送回跑者打回第2分，7局上1出局後羅哈斯（Miguel Rojas）敲出本季首轟，陽春砲幫助道奇追到剩1分差，2出局後大谷翔平敲出初速109.5英哩二壘安打，不過道奇未能延續攻勢。

9局上道奇最後反攻，首棒帕赫斯（Andy Pages）敲安後退場，前韓職盜壘王金慧成上場代跑，馬上跑出大聯盟生涯首盜，接著史密斯（Will Smith）吞K，金慧成更趁著捕手傳一壘完成三振時上到三壘，然而後續2名打者羅哈斯與巴恩斯（Austin Barnes）都遭到三振，道奇無緣追平戰局，終止近期7連勝。

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pic.twitter.com/AORlZdEd7J — Blake Harris （@BlakeHHarris） May 5, 2025

大谷翔平此役3打數敲出1安打，選到1次四壞保送，吞下1次三振，賽後打擊率0.294，攻擊指數0.970。大谷在第3打席敲出中外野方向399英呎深遠飛球，擊球初速達110.1英哩，可惜在牆前遭接殺，這顆飛球在大聯盟30座球場中有9座會是全壘打（包含道奇球場）。

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