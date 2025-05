MLB》大谷翔平猛夯長打、金慧成生涯首盜出爐！道奇仍終止7連勝

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場與勇士進行3連戰最終戰,日本巨星大谷翔平敲出二壘安打,但道奇終場3:4落敗,終止近期7連勝。

道奇前火球少主梅伊(Dustin May)今先發5.2局被敲出5支安打,其中被勇士明星重砲萊利(Austin Riley)在1局下與3局下各敲一發2分砲,失掉4分都是責失分,送出6次三振與2次四壞保送,賽後防禦率4.36。

道奇4局上靠著馬恩西(Max Muncy)敲出二壘安打追回1分,6局上又是馬恩西建功,滾地球送回跑者打回第2分,7局上1出局後羅哈斯(Miguel Rojas)敲出本季首轟,陽春砲幫助道奇追到剩1分差,2出局後大谷翔平敲出初速109.5英哩二壘安打,不過道奇未能延續攻勢。

9局上道奇最後反攻,首棒帕赫斯(Andy Pages)敲安後退場,前韓職盜壘王金慧成上場代跑,馬上跑出大聯盟生涯首盜,接著史密斯(Will Smith)吞K,金慧成更趁著捕手傳一壘完成三振時上到三壘,然而後續2名打者羅哈斯與巴恩斯(Austin Barnes)都遭到三振,道奇無緣追平戰局,終止近期7連勝。

Hyeseong Kim with his first career stolen base!



pic.twitter.com/AORlZdEd7J