MLB》超越巨怪與達比修！「地表最強投」生涯1700K創124年來最速

德葛隆本場主投5局失掉1分,也達成生涯1700次奪三振。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵「地表最強投」德葛隆(Jacob deGrom)今日面對水手繳出好投,帶領球隊以8:1取勝,中止球隊近期的4連敗,同時也德葛隆也達陣生涯1700次奪三振,成為大聯盟自1901年以來最快達成的選手。

德葛隆本場主投5局,被敲出3支安打失掉1分,送出3次三振與2次保送,而自家打線則在史密斯(Josh Smith)4安鐵支以及席格(Corey Seager)單場雙安的領銜下全隊敲出12支安打,幫助德葛隆收下本季第2勝。

德葛隆賽後表示,今天投球的感覺很棒,「贏球就是我們球隊最核心的目標,無論我們用了什麼方式都要贏球。我們需要找到能持續獲勝的方法,無論是進攻端還是投手群來帶領球隊,我們都會一起找到方法去贏球。」

另外德葛隆在首局面對2棒波蘭柯(Jorge Polanco)投出本場第1K,也是個人生涯第1700次奪三振,他僅用了225場比賽達陣,超越名人堂強投「巨怪」強森(Randy Johnson)與效力教士的日籍強投達比修有,成為1901年以來最速達成的球員,同時他也是第13位達到此創舉的現役球員。

總教練波契(Bruce Bochy)表示,這對德葛隆來說只是另一個成功的先發,或許他不像之前一樣犀利,但他仍保持5局僅失1分的好表現,「雖然他今天投得有點辛苦,但仍瑕不掩瑜。他無庸置疑是一位非常出色的投手,不論是控球、各方面的表現以及他神態自若的表情,能看到他保持健康,並照著自己的想法丟球,真的很令人高興。」

