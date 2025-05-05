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MLB》超越巨怪與達比修！「地表最強投」生涯1700K創124年來最速

2025/05/05 10:00

德葛隆本場主投5局失掉1分，也達成生涯1700次奪三振。（美聯社）德葛隆本場主投5局失掉1分，也達成生涯1700次奪三振。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）今日面對水手繳出好投，帶領球隊以8：1取勝，中止球隊近期的4連敗，同時也德葛隆也達陣生涯1700次奪三振，成為大聯盟自1901年以來最快達成的選手。

德葛隆本場主投5局，被敲出3支安打失掉1分，送出3次三振與2次保送，而自家打線則在史密斯（Josh Smith）4安鐵支以及席格（Corey Seager）單場雙安的領銜下全隊敲出12支安打，幫助德葛隆收下本季第2勝。

德葛隆賽後表示，今天投球的感覺很棒，「贏球就是我們球隊最核心的目標，無論我們用了什麼方式都要贏球。我們需要找到能持續獲勝的方法，無論是進攻端還是投手群來帶領球隊，我們都會一起找到方法去贏球。」

另外德葛隆在首局面對2棒波蘭柯（Jorge Polanco）投出本場第1K，也是個人生涯第1700次奪三振，他僅用了225場比賽達陣，超越名人堂強投「巨怪」強森（Randy Johnson）與效力教士的日籍強投達比修有，成為1901年以來最速達成的球員，同時他也是第13位達到此創舉的現役球員。

總教練波契（Bruce Bochy）表示，這對德葛隆來說只是另一個成功的先發，或許他不像之前一樣犀利，但他仍保持5局僅失1分的好表現，「雖然他今天投得有點辛苦，但仍瑕不掩瑜。他無庸置疑是一位非常出色的投手，不論是控球、各方面的表現以及他神態自若的表情，能看到他保持健康，並照著自己的想法丟球，真的很令人高興。」

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